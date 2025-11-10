The Elder Scrolls VI: Spiel noch weit entfernt – Todd Howard bittet um Geduld

Sieben Jahre nach der Ankündigung: Bethesda-Chef Todd Howard erklärt, dass The Elder Scrolls VI noch „in weiter Ferne“ liegt.

Auch sieben Jahre nach der offiziellen Ankündigung ist The Elder Scrolls VI noch immer weit von seiner Veröffentlichung entfernt. In einem Interview mit GQ bestätigte Bethesda Game Studios-Chef Todd Howard, dass der kommende Rollenspiel-Titel „still a long way off“ sei und bat die Fans um Geduld.

Howard betonte, dass er keine überstürzten Erwartungen wecken wolle und lieber auf klare Fortschritte warte, bevor ein Veröffentlichungstermin genannt werde. Ziel sei es, Enttäuschungen durch zu frühe Ankündigungen zu vermeiden.

The Elder Scrolls 6 wird das nächste große Projekt von Bethesda Game Studios nach Starfield und gilt als eines der meist erwarteten Spiele der kommenden Jahre. Trotz der langen Wartezeit verspricht das Team, dass sich Geduld auszahlen werde – ganz im Sinne der epischen Rollenspieltradition, für die die Reihe bekannt ist.