The Elder Scrolls VI: Studio wird Engine nicht wechseln, sagt Ex‑Skyrim‑Designer

Bethesda setzt seit The Elder Scrolls V: Skyrim auf die hauseigene Creation Engine – und daran wird sich laut Skyrims ehemaligem Lead Designer Bruce Nesmith so schnell nichts ändern. Er betont, dass ein Engine‑Wechsel für jedes Studio ein enormer Kraftakt wäre und Bethesda deshalb sehr wahrscheinlich auch The Elder Scrolls VI und zukünftige Fallout‑Titel weiterhin auf Basis der Creation Engine entwickeln wird.

Nesmith beschreibt den Aufwand hinter einem Engine‑Wechsel als gewaltig. Dutzende Entwickler müssten sich über lange Zeit ausschließlich damit beschäftigen, die neue Engine überhaupt arbeitsfähig zu machen. In dieser Phase könnten viele Entwickler weder spielen noch produktiv am eigentlichen Spiel arbeiten, weil die technische Grundlage noch nicht stabil genug wäre.

Er verweist außerdem darauf, dass Bethesda die Creation Engine über viele Jahre hinweg massiv erweitert hat. Ein Beispiel sei Fallout 76, dessen Multiplayer‑Funktionalität tiefgreifende Änderungen an der Engine erforderte und das Team vor große Herausforderungen stellte.

Durch diese jahrzehntelange Anpassung sei die Engine inzwischen so stark auf Bethesdas Bedürfnisse zugeschnitten, dass ein kompletter Wechsel kaum Vorteile bringen würde. Selbst wenn man auf eine Engine wie Unreal umsteigen würde, wären spürbare Verbesserungen laut Nesmith erst zwei Spiele später realistisch.

Stattdessen empfiehlt er, fehlende Funktionen einfach in die bestehende Engine zu integrieren. Wenn ein Feature nur in Unreal verfügbar wäre, solle man es lieber in die Creation Engine einbauen, anstatt das gesamte technische Fundament auszutauschen.

Bethesda dürfte also auch in Zukunft auf seine vertraute Engine setzen – nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil ein Wechsel enorme Risiken und jahrelange Verzögerungen mit sich bringen würde.