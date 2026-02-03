The Elder Scrolls VI: Studio wird Engine nicht wechseln, sagt Ex‑Skyrim‑Designer

Bethesda setzt seit The Elder Scrolls V: Skyrim auf die hauseigene Creation Engine – und daran wird sich laut Skyrims ehemaligem Lead Designer Bruce Nesmith so schnell nichts ändern. Er betont, dass ein Engine‑Wechsel für jedes Studio ein enormer Kraftakt wäre und Bethesda deshalb sehr wahrscheinlich auch The Elder Scrolls VI und zukünftige Fallout‑Titel weiterhin auf Basis der Creation Engine entwickeln wird.
Nesmith beschreibt den Aufwand hinter einem Engine‑Wechsel als gewaltig. Dutzende Entwickler müssten sich über lange Zeit ausschließlich damit beschäftigen, die neue Engine überhaupt arbeitsfähig zu machen. In dieser Phase könnten viele Entwickler weder spielen noch produktiv am eigentlichen Spiel arbeiten, weil die technische Grundlage noch nicht stabil genug wäre.
Er verweist außerdem darauf, dass Bethesda die Creation Engine über viele Jahre hinweg massiv erweitert hat. Ein Beispiel sei Fallout 76, dessen Multiplayer‑Funktionalität tiefgreifende Änderungen an der Engine erforderte und das Team vor große Herausforderungen stellte.
Durch diese jahrzehntelange Anpassung sei die Engine inzwischen so stark auf Bethesdas Bedürfnisse zugeschnitten, dass ein kompletter Wechsel kaum Vorteile bringen würde. Selbst wenn man auf eine Engine wie Unreal umsteigen würde, wären spürbare Verbesserungen laut Nesmith erst zwei Spiele später realistisch.
Stattdessen empfiehlt er, fehlende Funktionen einfach in die bestehende Engine zu integrieren. Wenn ein Feature nur in Unreal verfügbar wäre, solle man es lieber in die Creation Engine einbauen, anstatt das gesamte technische Fundament auszutauschen.
Bethesda dürfte also auch in Zukunft auf seine vertraute Engine setzen – nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil ein Wechsel enorme Risiken und jahrelange Verzögerungen mit sich bringen würde.
Ich fand Starfield für die Engine besser als erwartet aber man merkt doch an mehreren Stellen, dass die Engine auch ihre Grenzen hat und genau das würde ein neues TES in andere Höhen katapultieren und man hätte einen echten Next Gen Effekt, wenn man eine neue Engine richtig einsetzt. Klar birgt das immer ein Risiko und benötigt mehr Zeit sich auf eine neue Engine einzulassen und diese wirklich auszunutzen etc. aber wenn sie so weitermachen dann sind sie irgendwann so weit hinten, dass eine Umstellung zu spät kommt und sie nur noch ein Schatten ihrer selbst sein werden…
Ich mein, wieso wechseln manche Entwickler bei Spielen mitten in der Entwicklung die Engine? Weil sie merken, dass eine lange Entwicklungszeit auch seine Spuren hinterlässt und da ist es anscheinend besser, die Engine noch umzustellen, um das Beste aus dem Spiel zu holen, als es altbacken zu releasen und schlecht wegzukommen.
Klar kostet es Geld, aber ist ja nicht so, dass MS es nicht hätte!
Aber stimmt, wenn schon kein Geld mehr für Lokalisierungen vorhanden ist, dann für eine neue Engine erst Recht nicht! 🤦🏼♂️🙄
Oje, das hört sich sehr undynamisch an. Kein Mut für neue Dinge wie z.B. die Entwickler von Clair Obscur ihn hatten. Ich glaube kaum, dass Elder Scrolls 6 Skyrim von damals nochmal toppen kann. Langsam erwarte ich gar nichts mehr von Bethesda.
Man kann aber jetzt nicht alles und jeden unter Druck setzen und erwarten das sie ein E33 abliefern. Es war ein absolutes Ausnahmespiel, dass höchsten alle 5 bis 10 Jahre erscheint. Wie Elden Ring zum Beispiel.
Mit Skyrim hat Bethesda ebenfalls so ein Ausnahme-RPG erschaffen und ich wüsste nicht, warum sie es nicht wieder tun können. Über Starfield oder Fallout kann man gerne streiten, aber bei TES, haben sie bisher immer abgeliefert.
Was denn nun?
Thema „man kann es Speilern nicht Recht machen?“
Bringen sie was neues, meckern sie, bringen sie das alte, meckern sie, bringen sie eine Mischung aus Beiden, meckern sie.
Kommt ein neues Mass Effekt mit neuen Ansätzen, meckern sie weil es es kein Mas Effekt ist. Kommt das alte nur neuer, meckern sie wohl auch weil es nichts neues bietet. Gut reine Vermutung da, aber dennoch.
Die Freiheit die die creation engine bietet muss erhalten bleiben. Wie die das schaffen, egal. Hauptsache es bleibt dabei.
Ich bin noch immer sehr zufrieden mit der Engine und liebe dieses Vertraute Gefühl, dass sich sofort einstellt wenn man ein Bethesda-Game startet.