The Elder Scrolls VI: TES6 hätte fast mit einem Schock‑Cliffhanger geendet

The Elder Scrolls 6 hätte fast eine völlig andere Tonalität bekommen können. In einem neuen Interview spricht Kurt Kuhlmann, Co‑Lead‑Designer von Skyrim, offen darüber, dass er für den Nachfolger ein Konzept im Kopf hatte, das die Reihe in eine ungewohnt dramatische Richtung geführt hätte. Sein Plan: ein Empire‑Strikes‑Back‑Moment für die Elder‑Scrolls‑Saga.
Kuhlmann wollte TES6 als düsteres Kapitel inszenieren, das die Thalmor Schritt für Schritt als übermächtige Bedrohung aufbaut – mit einem finalen Cliffhanger, der direkt in The Elder Scrolls 7 überleitet.
Doch Bethesda machte schnell klar, dass ein solches Ende für ein Studio, das Spiele im Abstand von zehn bis fünfzehn Jahren veröffentlicht, schlicht nicht praktikabel wäre. Ein offenes Ende mit jahrelanger Wartezeit? Unmöglich!
Neben diesen verworfenen Story‑Plänen spricht Kuhlmann auch über die Veränderungen innerhalb des Studios. Während Skyrim noch stark von erfahrenen Entwicklern geprägt war, rückten viele dieser Veteranen später in Managementrollen.
Für ihn fühlte sich die Arbeit zunehmend „bürokratischer“ an – weniger kreatives Entwickeln, mehr organisatorische Verantwortung.
Ein weiterer Punkt, der zu seinem Abschied führte: Er war fest davon ausgegangen, TES6 als Lead Designer zu übernehmen. Todd Howard hatte ihm das nach Fallout 4 zugesichert. Doch stattdessen kamen erst Fallout 76, dann Starfield – und schließlich die Entscheidung, dass er nicht die Leitung von TES6 übernehmen würde.
„Ich war dort offensichtlich einer der alten Hasen und hatte viel Erfahrung. Bruce [Nesmith] und ich waren die Co-Leiter bei Skyrim gewesen. Ich denke, die meisten Leute würden es als erfolgreiches Projekt bezeichnen, daher hielt ich es für nicht unangemessen, zu glauben, dass ich ein erfolgreicher Leiter bei TES6 sein könnte. Das war nicht nur meine Erwartung – mir wurde gesagt, dass es so kommen würde“, sagte er. „Und dann haben sie die Entscheidung getroffen, dass ich doch nicht der Leiter sein werde.“
Trotz all dieser Hintergründe bleibt die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 laut Bethesda „gut im Fortschritt“. Design Director Emil Pagliarulo bittet die Fans weiterhin um Geduld, denn der Druck auf das Team sei enorm.
Bloß nicht, sowas wäre Mega Blöd.
Ehrlich? Hätte ich kein Problem mit, mit so einem Cliffhanger. Dann bringt man 2 Jahre vor TES VII halt nen Remake von VI und alle sind wieder up2date xD
Wäre vielleicht doch zu düster geworden 🤔, mal sehen, für was sie sich stattdessen entschieden haben.
Ja klar nen cliffhanger und die Lösung erlebt man nicht mehr, weil es wieder ewig dauert bis Teil 7 🤭
Haha, der Cliffhanger, der nach 20 Jahren aufgelöst wird! 😹 Erinnert mich irgendwie an Half Life!