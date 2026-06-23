The Elder Scrolls VI: Todd Howard betont Bedeutung des lang erwarteten Rollenspiels

Die Arbeiten an The Elder Scrolls VI laufen bei Bethesda weiterhin auf Hochtouren. Laut Studioleiter Todd Howard handelt es sich dabei derzeit um das mit Abstand wichtigste und größte Projekt des Unternehmens.
Im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte Howard, dass der Großteil des Studios inzwischen an dem lang erwarteten Rollenspiel arbeitet. Damit rückt die Entwicklung des Nachfolgers von Skyrim immer stärker in den Fokus von Bethesda.
Howard machte zudem deutlich, dass sich das Team der enormen Erwartungen bewusst ist. Nach der langen Wartezeit müsse das Spiel den hohen Ansprüchen der Fans gerecht werden. Wörtlich erklärte er, dass man wisse, wie wichtig es sei, alles richtig zu machen, und dass seit der Ankündigung bereits viel Zeit vergangen sei.
Seit dem ersten Teaser im Jahr 2018 hat Bethesda nur wenige offizielle Informationen zu The Elder Scrolls VI veröffentlicht. Stattdessen konzentrierte sich das Studio zunächst auf die Entwicklung von Starfield sowie dessen anschließende Unterstützung.
Die aktuellen Aussagen von Howard liefern nun zumindest eine Bestätigung dafür, dass The Elder Scrolls VI innerhalb des Unternehmens höchste Priorität besitzt. Konkrete Details zu Handlung, Schauplatz oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden allerdings weiterhin nicht genannt.
Trotz der anhaltenden Geheimhaltung zählt The Elder Scrolls VI nach wie vor zu den meist erwarteten Spielen der Branche. Der enorme Erfolg von Skyrim hat die Erwartungen an den nächsten Hauptteil der Rollenspielreihe über Jahre hinweg weiter steigen lassen.
73 Kommentare AddedMitdiskutieren
Joa typisches Todd-Gelaber halt. Nachdem lamefield nicht annähernd das Game of the Generation geworden ist, braucht Bethesda wieder n vorzeige Titel.
😂 Nach dem F76 flopp und dem durchschnittlichen Starfield wird da snicht mehr. Bethesda’s Glanzzeiten sind auch längst vorbei.
Naja wir reden hier von Bethesda, die werden wahrscheinlich nicht mal an lamefield ran kommen, Skyrim wird da unerreichbar sein bei der aktuellen Leistung.
Na da bin ich gespannt. Das The Elder Scrolls VI das wichtigste Projekt von Bethesda ist glaube ich sofort. Bin gespannt wie sie nach dem großartigen Starfield weitermachen. Hoffe auf ein ähnlich packendes und atmosphärisches Spiel. Aber ich bin guter Dinge denn nach Starfield weiß ich das es Bethesda noch kann🙂
Shadowdrop incoming 😀
Die sollen einfach erst wieder darüber reden wenn es was zum zeigen oder am besten einen festen Termin gibt.
Nach dem fantastischen Starfield, wird auch TES6 wieder ein Brett von RPG. Mit Starfield haben sie bewiesen, dass sie sich neuen Herausforderungen stellen und Unglaubliches erschaffen können. Allein dieses gigantische Universum zu simulieren mit unterschiedlichen Gravitationen, Tag/Nacht Zyklen, Atmosphäre, Temperaturen und darauf abgestimmter Flora und Fauna sowie weiteren Beschaffenheiten eines Planeten, und und und. Der reinste Wahnsinn, wie viel Arbeit sie in die Simulation all dieser Dinge gesteckt haben. Wirklich einzigartig. Und was man da alles anstellen kann im Spiel – unzählige Beschäftigungsmöglichkeiten abseits der Hauptquest…
Starfield hat für mich ganz klar CP2077 in die Tasche gesteckt und was ich so von Crimson Desert gesehen habe, kommt es auch nicht ran an dieses magische Bethesda Abenteuer.
Bin weiterhin sehr gespannt auf The Elder Scrolls VI. 🙂