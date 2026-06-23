The Elder Scrolls VI: Todd Howard betont Bedeutung des lang erwarteten Rollenspiels

Todd Howard bezeichnet The Elder Scrolls VI als aktuell größtes Projekt von Bethesda und betont die hohen Erwartungen.

Die Arbeiten an The Elder Scrolls VI laufen bei Bethesda weiterhin auf Hochtouren. Laut Studioleiter Todd Howard handelt es sich dabei derzeit um das mit Abstand wichtigste und größte Projekt des Unternehmens.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte Howard, dass der Großteil des Studios inzwischen an dem lang erwarteten Rollenspiel arbeitet. Damit rückt die Entwicklung des Nachfolgers von Skyrim immer stärker in den Fokus von Bethesda.

Howard machte zudem deutlich, dass sich das Team der enormen Erwartungen bewusst ist. Nach der langen Wartezeit müsse das Spiel den hohen Ansprüchen der Fans gerecht werden. Wörtlich erklärte er, dass man wisse, wie wichtig es sei, alles richtig zu machen, und dass seit der Ankündigung bereits viel Zeit vergangen sei.

Seit dem ersten Teaser im Jahr 2018 hat Bethesda nur wenige offizielle Informationen zu The Elder Scrolls VI veröffentlicht. Stattdessen konzentrierte sich das Studio zunächst auf die Entwicklung von Starfield sowie dessen anschließende Unterstützung.

Die aktuellen Aussagen von Howard liefern nun zumindest eine Bestätigung dafür, dass The Elder Scrolls VI innerhalb des Unternehmens höchste Priorität besitzt. Konkrete Details zu Handlung, Schauplatz oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden allerdings weiterhin nicht genannt.

Trotz der anhaltenden Geheimhaltung zählt The Elder Scrolls VI nach wie vor zu den meist erwarteten Spielen der Branche. Der enorme Erfolg von Skyrim hat die Erwartungen an den nächsten Hauptteil der Rollenspielreihe über Jahre hinweg weiter steigen lassen.