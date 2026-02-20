The Elder Scrolls VI: Todd Howard betont, dass künstlerische Intention unverzichtbar bleibt

„Keine KI-Kunst bei uns“ – Todd Howard erklärt, warum Bethesda auf echte Kreativität statt KI-Generierung setzt.

Bethesda Game Studios reiht sich in die wachsende Liste großer Entwickler ein, die klarstellen, dass generative KI nicht für kreative Inhalte eingesetzt wird.

In einem Gespräch mit Kinda Funny Games erläutert Studioleiter Todd Howard, wie das Team die Technologie bewertet – und wo für Bethesda klare Grenzen liegen.

Howard beschreibt den Ansatz des Studios als bewusst konservativ. KI werde intern zwar genutzt, aber ausschließlich für Datenanalyse und ähnliche technische Aufgaben.

Für alles, was künstlerische Gestaltung betrifft, zieht Bethesda eine deutliche Linie. Howard betont, dass der „Aspekt der künstlerischen Intention“ für die Arbeit des Studios essenziell sei und nicht durch generative Modelle ersetzt werden könne.

Er erklärt: „Für uns sind wir unglaublich vorsichtig. Wir sehen KI eher als Werkzeug, wie einen Analysten, der Daten in unseren Spielen auswertet. Wir nutzen sie nicht, um irgendetwas zu generieren. Es gibt ein Element künstlerischer Intention, das für das, was wir tun, essentiell ist.“

Gleichzeitig erkennt Howard an, dass sich KI rasant weiterentwickelt und man die Technologie nicht ignorieren könne. Besonders im Bereich Code, Produktivität und Big Data könne sie helfen, zeitintensive Aufgaben zu verkürzen, damit das Team sich schneller wieder auf die kreativen Aspekte konzentrieren könne.

Mit dieser Haltung positioniert sich Bethesda klar: KI darf unterstützen, aber nicht gestalten. Die kreative Identität der Spiele bleibt in den Händen der Entwickler – und genau das soll auch so bleiben.