The Elder Scrolls VI: Todd Howard erklärt, warum sich das Spiel teilweise neu erfindet

In der zweiten Ausgabe von Game Informers „An Oral History of Fallout“ spricht Todd Howard nicht nur über die Evolution von Fallout, sondern auch über seine Philosophie hinter The Elder Scrolls 6.
Seine Aussagen zeigen, wie radikal Bethesda jeden neuen Teil der Reihe betrachtet – und warum TES6 trotz langer Wartezeit kein simples Skyrim‑Upgrade wird.
Howard beschreibt zunächst, wie Fallout für Bethesda zum kreativen Ausgangspunkt wurde:
„Fallout 1 – der Ton dieses Spiels und seine Welt wurden für uns zur Blaupause, wenn wir etwas Neues machen.“
Von dort aus schlägt das Gespräch die Brücke zu The Elder Scrolls. Howard erklärt, dass er bei jedem neuen Teil bewusst einen Neustart wagt:
„Wir machen das auch mit unseren eigenen Sachen. Wenn wir ein Elder‑Scrolls‑Spiel machen, beginne ich gerne von vorne. Dann schaut ihr über das gesamte Franchise und fragt euch: Was ist wichtig? Wie feilt man das Alter weg? Was liegt darunter? Warum fühlen sich bestimmte Spielmechaniken so an, wie sie sich anfühlen? Was macht die Welt einzigartig?“
Diese Aussagen deuten darauf hin, dass TES6 grundlegende Systeme und Strukturen neu bewertet – ohne die Identität der Reihe zu verlieren.
Interessant ist auch Howards Rückblick auf Fallout: Selbst wenn Bethesda die Rechte damals nicht bekommen hätte, wäre ein Endzeit‑Spiel entstanden:
„Wir wollten sowieso etwas Postapokalyptisches machen. Aber Fallout selbst ist einfach so einzigartig.“
Levelsystem: Skyrim bleibt die Basis
Während TES6 viele Aspekte neu denken könnte, wird das Levelsystem laut dem ehemaligen Design Director Bruce Nesmith nicht radikal verändert. Er bestätigt, dass das Prinzip aus Skyrim bestehen bleibt:
„Dieses ‚Du machst es, um besser darin zu werden‘‑System wird weitergeführt.“
Damit bleibt ein Kernstück der modernen Elder‑Scrolls‑Identität erhalten. Das Setting selbst wurde laut früheren Aussagen bereits während der Entwicklung von Fallout 4 festgelegt – ob es unverändert geblieben ist, weiß niemand.
Warum so gehässigt? Ich würde schon sagen, dass Elder Scrolls nach GTA vielleicht das größte Videospiel-Franchise ist. Welches Game hat einen größeren Hype? Klar, man kann da streiten streiten: Mario, Minecraft, CoD… Aber es ist ein riesen Phänomen. Skyrim hat sich über 60 Millionen Mal verkauft! Und jetzt geht es auf der Switch 2 weiter…
Was man so hört soll Resident Evil Requiem 2026 neben GTA den grössten Hype haben. Ich rede natürlich nur von diesem Jahr.
Na dann alles gute das das auch klappt.
TES6 wird wieder auf eine schöne Map setzen, die zur Erkundung einlädt. Also genau das, was viele an Starfield kritisiert haben, obwohl es dafür gar nicht designt wurde. Wenn Bethesda wie bei Starfield auch so einen deutlichen Sprung in Sachen Story oder Combat Gameplay schafft, dürften viele sehr glücklich mit TES6 werden.
Ich persönlich würde mir noch wünschen, dass Bethesda auch noch die Ladezeiten reduziert und beim Storytelling mehr auf Cutscenes setzt.
Am Besten ist es eigentlich, wenn man nichts erklären müsste 😳
Hoffe das sie diesmal mehr Arbeit in unterschiedliche Doungens stecken.Dafür können von mir aus auch Ki benützen.Will nicht mehr so ein Debakel wie bei Starfield erleben 😡
Naja, erst mal abwarten… Mit dem Starfield-Debakel und dem nicht mehr so guten Fallout 4 hat Bethesda viel bei mir verspielt.
Ich bin vor allem gespannt, ob gewisse Features wie das kampfsystem wirklich modern sein werden, oder ob es bei dem bisherigen Melee Kombat ohne Innovation bleibt. Falls ja wäre das schon aus der heutigen Zeit gefallen.