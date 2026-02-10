The Elder Scrolls VI: Todd Howard erklärt, warum sich das Spiel teilweise neu erfindet

Todd Howard erklärt, warum sich The Elder Scrolls 6 neu erfindet – und was das für die Serie bedeutet.

In der zweiten Ausgabe von Game Informers „An Oral History of Fallout“ spricht Todd Howard nicht nur über die Evolution von Fallout, sondern auch über seine Philosophie hinter The Elder Scrolls 6.

Seine Aussagen zeigen, wie radikal Bethesda jeden neuen Teil der Reihe betrachtet – und warum TES6 trotz langer Wartezeit kein simples Skyrim‑Upgrade wird.

Howard beschreibt zunächst, wie Fallout für Bethesda zum kreativen Ausgangspunkt wurde:

„Fallout 1 – der Ton dieses Spiels und seine Welt wurden für uns zur Blaupause, wenn wir etwas Neues machen.“

Von dort aus schlägt das Gespräch die Brücke zu The Elder Scrolls. Howard erklärt, dass er bei jedem neuen Teil bewusst einen Neustart wagt:

„Wir machen das auch mit unseren eigenen Sachen. Wenn wir ein Elder‑Scrolls‑Spiel machen, beginne ich gerne von vorne. Dann schaut ihr über das gesamte Franchise und fragt euch: Was ist wichtig? Wie feilt man das Alter weg? Was liegt darunter? Warum fühlen sich bestimmte Spielmechaniken so an, wie sie sich anfühlen? Was macht die Welt einzigartig?“

Diese Aussagen deuten darauf hin, dass TES6 grundlegende Systeme und Strukturen neu bewertet – ohne die Identität der Reihe zu verlieren.

Interessant ist auch Howards Rückblick auf Fallout: Selbst wenn Bethesda die Rechte damals nicht bekommen hätte, wäre ein Endzeit‑Spiel entstanden:

„Wir wollten sowieso etwas Postapokalyptisches machen. Aber Fallout selbst ist einfach so einzigartig.“

Levelsystem: Skyrim bleibt die Basis

Während TES6 viele Aspekte neu denken könnte, wird das Levelsystem laut dem ehemaligen Design Director Bruce Nesmith nicht radikal verändert. Er bestätigt, dass das Prinzip aus Skyrim bestehen bleibt:

„Dieses ‚Du machst es, um besser darin zu werden‘‑System wird weitergeführt.“

Damit bleibt ein Kernstück der modernen Elder‑Scrolls‑Identität erhalten. Das Setting selbst wurde laut früheren Aussagen bereits während der Entwicklung von Fallout 4 festgelegt – ob es unverändert geblieben ist, weiß niemand.