The Elder Scrolls VI: Todd Howard genervt von Fragen zum Rollenspiel

Bethesda-Chef wünscht sich, die Ankündigung von The Elder Scrolls VI wäre nie passiert.

Todd Howard hat genug: Immer wieder wird er auf The Elder Scrolls VI angesprochen – und würde am liebsten so tun, als wäre das Spiel nie angekündigt worden.

In einem Interview, das sich eigentlich um die zahlreichen Neuigkeiten zu Starfield drehte, reagierte Howard mit einem klaren Statement auf die Nachfrage nach dem heiß erwarteten Rollenspiel: „Tut einfach so, als hätten wir es nie angekündigt. Es existiert nicht.“

Hinter dieser sarkastischen Antwort steckt jedoch eine ernsthafte Design- und Kommunikationsphilosophie. Howard erklärte, dass er es bevorzugt, Spiele möglichst spät vor Release zu zeigen. Idealerweise soll der Moment zwischen Ankündigung und tatsächlichem Spielen so kurz wie möglich sein.

Gerade bei The Elder Scrolls VI lief das anders: Die frühe Ankündigung im Jahr 2018 sei vor allem dazu gedacht gewesen, die Community zu informieren. Viele Fans hatten nach einem neuen Singleplayer-Rollenspiel gefragt, während Fallout 76 und andere Projekte im Fokus standen.

Howard räumt ein, dass dieser Ansatz nicht seiner bevorzugten Strategie entspricht. Die Balance zwischen Transparenz und Erwartungsmanagement sei schwierig – vor allem bei einem Studio, das gleichzeitig an mehreren großen Projekten arbeitet.

Für Fans bedeutet das: Geduld bleibt gefragt. Auch wenn The Elder Scrolls VI laut Howard bereits spielbar ist, dürfte es noch dauern, bis konkrete Details oder gar ein Release-Termin folgen.