The Elder Scrolls VI: Todd Howard genervt von Fragen zum Rollenspiel

Todd Howard hat genug: Immer wieder wird er auf The Elder Scrolls VI angesprochen – und würde am liebsten so tun, als wäre das Spiel nie angekündigt worden.
In einem Interview, das sich eigentlich um die zahlreichen Neuigkeiten zu Starfield drehte, reagierte Howard mit einem klaren Statement auf die Nachfrage nach dem heiß erwarteten Rollenspiel: „Tut einfach so, als hätten wir es nie angekündigt. Es existiert nicht.“
Hinter dieser sarkastischen Antwort steckt jedoch eine ernsthafte Design- und Kommunikationsphilosophie. Howard erklärte, dass er es bevorzugt, Spiele möglichst spät vor Release zu zeigen. Idealerweise soll der Moment zwischen Ankündigung und tatsächlichem Spielen so kurz wie möglich sein.
Gerade bei The Elder Scrolls VI lief das anders: Die frühe Ankündigung im Jahr 2018 sei vor allem dazu gedacht gewesen, die Community zu informieren. Viele Fans hatten nach einem neuen Singleplayer-Rollenspiel gefragt, während Fallout 76 und andere Projekte im Fokus standen.
Howard räumt ein, dass dieser Ansatz nicht seiner bevorzugten Strategie entspricht. Die Balance zwischen Transparenz und Erwartungsmanagement sei schwierig – vor allem bei einem Studio, das gleichzeitig an mehreren großen Projekten arbeitet.
Für Fans bedeutet das: Geduld bleibt gefragt. Auch wenn The Elder Scrolls VI laut Howard bereits spielbar ist, dürfte es noch dauern, bis konkrete Details oder gar ein Release-Termin folgen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das kommt davon, wenn man es viel zu früh ankündigt.
10 Jahre später wäre sinnvoller gewesen.
Ach Todd 😀
Jahre zu früh angekündigt, um den Hype Train anzuheizen und sich dann beschweren, wenn nachgefragt wird. Genau mein Humor…..
Keine Ahnung wer dieser Typ ist, aber wenn er genervt davon ist, dann ist er definitiv absolut ungeeignet für diese Stelle. Wir Spieler freuen uns usberem Hobby nachgehen zu können. Das zeigt doch einfach nur, dass diese Reihe einen ganz wichtigen Platz in unserer Welt eingenommen hat. Es gibt ja auch bspw. irgendwie Trottel bei Ubisoft die irgendwelche AAAAAAA Spiele bis in den Himmel loben, und zuvor noch nie ein Videospiel gespielt haben. Solche Leute sind ungeeignet. Ich spiele wirklich sehr gerne, sofern es meine Zeit zulässt. War jetzt eine Woche lang unterwegs. Morgen geht’s weiter mit Kingdom Come Deliverance 2. Darauf freue ich mich riesig und bin gespannt darauf ob das Spiel auch PSSR 2.0 unterstützt.