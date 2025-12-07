The Elder Scrolls VI: Todd Howard rechnet fest damit dass GTA 6 zuerst erscheint

The Elder Scrolls 6-Macher rechnet fest damit, dass Grand Theft Auto VI zuerst erscheint!

Die Frage, ob The Elder Scrolls 6 oder Grand Theft Auto VI (GTA 6) zuerst erscheint, begleitet beide Projekte seit Jahren.

Auf dem roten Teppich zur Premiere der zweiten Staffel der Fallout-Serie beantwortete Bethesdas Creative Director Todd Howard diese Frage überraschend eindeutig.

Auf die Überlegung, welches der beiden Großprojekte früher veröffentlicht wird, erklärte er, dass er fest auf GTA 6 hoffe.

In einem weiteren Gespräch äußerte er sich zu Rockstars angekündigtem Veröffentlichungsdatum am 19. November 2026 und zeigte sich überzeugt, dass das Spiel diesen Termin einhalten wird.

Howard betonte, dass Rockstar Games über einige der besten Entwickler der Branche verfüge und deren offene Spielwelt lebendig wirke und weiter existiere, auch wenn der Spieler gerade nicht aktiv sei. Die Aussage verstärkt die Erwartung, dass Rockstar sein Projekt vor Bethesda abschließen wird, während The Elder Scrolls 6 weiterhin ohne offiziellen Veröffentlichungstermin bleibt.