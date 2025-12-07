The Elder Scrolls VI: Todd Howard rechnet fest damit dass GTA 6 zuerst erscheint

Die Frage, ob The Elder Scrolls 6 oder Grand Theft Auto VI (GTA 6) zuerst erscheint, begleitet beide Projekte seit Jahren.
Auf dem roten Teppich zur Premiere der zweiten Staffel der Fallout-Serie beantwortete Bethesdas Creative Director Todd Howard diese Frage überraschend eindeutig.
Auf die Überlegung, welches der beiden Großprojekte früher veröffentlicht wird, erklärte er, dass er fest auf GTA 6 hoffe.
In einem weiteren Gespräch äußerte er sich zu Rockstars angekündigtem Veröffentlichungsdatum am 19. November 2026 und zeigte sich überzeugt, dass das Spiel diesen Termin einhalten wird.
Howard betonte, dass Rockstar Games über einige der besten Entwickler der Branche verfüge und deren offene Spielwelt lebendig wirke und weiter existiere, auch wenn der Spieler gerade nicht aktiv sei. Die Aussage verstärkt die Erwartung, dass Rockstar sein Projekt vor Bethesda abschließen wird, während The Elder Scrolls 6 weiterhin ohne offiziellen Veröffentlichungstermin bleibt.
Er hofft wohl, dass GTA VI nicht auf 2027 verschoben wird, wenn dann auch TES VI erscheinen soll – hehe!
GTA VI wird mMn save auf 2027 verschoben und erscheint vor TES VI 😉
Von Elder Scrolls hat man ja bislang noch nichts gesehen von GTA gab’s zumindest schon mal einen Trailer. So liegt es nahe das GTA früher erscheint.
Ich glaub vor 2027 passiert da gar nichts. Sie haben doch selbst gesagt, es sei noch In weiter Ferne. Die Aussage ist doch noch gar nicht so lange her.
🤣😂😅 …Tod Hogwart ist ein Lügner 😄 und ein Witzbold 🤭
Meine Tendenz geht eher in Richtung 2028… Hab erst diese Woche Starfield endlich mal fertig gespielt, nachdem ich dem Spiel eine gaaaanz lange Pause gegönnt hab. War besser so ^^
Na toll, das heißt also, dass auch TES6 nie erscheinen wird. Falls es erscheint hoffe ich aber, dass es eine deutsche Sprachausgabe haben wird. Das ist mir beim Oblivion Remake schon sauer aufgestoßen.
Klingt bei beiden Spielen zwar bescheuert, aber das mir sowas von egal wann sie kommen. Einfach aus dem Grund, dass ich beide Spiele so oder so sofort spielen würde, wenn Sie auf dem Markt sind, alles andere ist mir wurscht. 😀
Werden mit Sicherheit 2 tolle Spiele. Aber auf die Wartezeit bin ich mal gespannt.
Ich liebe die Spiele, aber ich kann den Typen nicht mehr quatschen hören.