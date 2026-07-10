The Elder Scrolls VI: Unter Druck – Bethesda-Mitarbeiter warnen vor Folgen der Xbox-Entlassungen

Die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 könnte durch die jüngsten Entlassungen bei Xbox und Bethesda beeinflusst werden. Mehrere aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Bethesda Game Studios berichten von einem deutlichen Verlust an erfahrenen Entwicklern und warnen vor möglichen Folgen für das lang erwartete Rollenspiel.

Laut einem Bericht von IGN sollen durch die Kürzungen an verschiedenen Bethesda-Standorten mehr als 50 Mitarbeiter betroffen sein. Darunter befanden sich laut Aussagen aus dem Studio auch erfahrene Entwickler aus den Bereichen Programmierung, Grafik und Design, die direkt an The Elder Scrolls 6 gearbeitet haben.

Ein Bethesda-Mitarbeiter bezeichnete den Verlust dieser Mitarbeiter als einen „substanziellen und sich ausweitenden Effekt“ auf das Spiel sowie auf die Stimmung innerhalb des Studios.

„Es war eine Mischung aus allen Bereichen: Programmierer, Künstler und Designer.“

Besonders problematisch sei laut den Aussagen der Verlust von langjährigen Mitarbeitern mit speziellem Wissen über die internen Werkzeuge und Entwicklungsprozesse von Bethesda. Einige Entwickler befürchten, dass neue Mitarbeiter oder externe Auftragnehmer zunächst umfangreich eingearbeitet werden müssen, was zusätzliche Verzögerungen verursachen könnte.

Auch die Arbeitsbelastung innerhalb des Studios wird von Mitarbeitern kritisch gesehen. Es bestehe die Sorge, dass fehlende Kapazitäten künftig durch längere Arbeitszeiten ausgeglichen werden könnten.

Zusätzlich berichten Mitarbeiter über eine stärkere Nutzung externer Dienstleister. Besonders die Qualitätssicherung bei Bethesda sei bereits stark verändert worden, da frühere interne Aufgaben teilweise an externe Partner ausgelagert wurden.

Microsoft und Bethesda haben bislang keine konkreten Angaben dazu gemacht, wie sich die Entlassungen auf die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 auswirken werden. Ein offizieller Veröffentlichungstermin für das Rollenspiel existiert weiterhin nicht.