The Elder Scrolls VI: Update macht Fans nach langer Wartezeit Hoffnung

Bethesda bestätigt: The Elder Scrolls 6 bleibt das wichtigste Projekt des Studios und macht Fans nach Jahren des Wartens Hoffnung.

Obwohl Bethesda derzeit zahlreiche neue Fallout-Projekte vorantreibt, bleibt The Elder Scrolls 6 weiterhin das wichtigste Entwicklungsprojekt des Studios.

In einem aktuellen Statement versichert Bethesda, dass der Großteil des Teams an der Fortsetzung der beliebten Rollenspielreihe arbeitet und die Entwicklung den eigenen Erwartungen entspricht.

Das Studio weiß, dass Fans seit der Ankündigung im Jahr 2018 sehnsüchtig auf neue Informationen warten. Mit Blick auf den anhaltenden Erfolg von The Elder Scrolls V: Skyrim, das sich inzwischen mehr als 65 Millionen Mal verkauft hat, erklärt Bethesda:

„Wir wissen, dass die Wartezeit auf den Nachfolger sehr lang geworden ist.“

Gleichzeitig zeigt sich das Entwicklerteam zuversichtlich:

„Wir sind dort, wo wir nach unseren Planungen sein wollten. Uns gefällt, wie das Spiel aussieht, und wir spielen es jeden Tag.“

Einen Veröffentlichungstermin oder auch nur ein grobes Zeitfenster für den Release nannte Bethesda allerdings weiterhin nicht.

Das Update erfolgt zeitgleich mit einer Reihe neuer Ankündigungen rund um die Fallout-Reihe. Bethesda bestätigte unter anderem, dass Fallout 5 bereits in der Vorproduktion auf Basis der Creation Engine 3 entstanden ist. Darüber hinaus befinden sich Remaster zu Fallout 3 und Fallout: New Vegas in Arbeit, während Obsidian Entertainment an einem weiteren Fallout-Spiel arbeitet.

Auch zur Entwicklung von The Elder Scrolls 6 gibt es Unterstützung innerhalb der Xbox-Familie. Bethesda bestätigte, dass ZeniMax Online Studios an der Marke The Elder Scrolls mitarbeitet. Welche Aufgaben das Team konkret übernimmt, wurde jedoch nicht näher erläutert.

Zuletzt hatten Berichte aktueller und ehemaliger Mitarbeiter auf mögliche Schwierigkeiten nach Entlassungen hingewiesen. Genannt wurden unter anderem Crunch, der verstärkte Einsatz externer Entwickler sowie Herausforderungen bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter in die Creation Engine. Bethesda äußerte sich dazu in seinem aktuellen Statement nicht.

Bloomberg-Journalist Jason Schreier hatte bereits zuvor berichtet, dass The Elder Scrolls 6 vermutlich noch mindestens zwei Jahre von einer Veröffentlichung entfernt sein könnte. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine offizielle Angabe von Bethesda.

Fest steht: Trotz zahlreicher neuer Projekte bleibt The Elder Scrolls 6 das Herzstück der Entwicklung bei Bethesda. Konkrete Neuigkeiten zum Release müssen Fans zwar weiterhin abwarten, das Studio macht jedoch deutlich, dass die Arbeiten planmäßig voranschreiten und man mit dem aktuellen Stand zufrieden ist.