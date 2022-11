The Elder Scrolls VI: Warum das Rollenspiel Xbox exklusiv ist

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

Microsoft hat erklärt, warum ein Spiel wie The Elder Scrolls VI exklusiv für Xbox erscheint, Call of Duty aber nicht.

Warum The Elder Scrolls VI auf Konsolen exklusiv für die Xbox erscheinen wird, die Spielreihe Call of Duty aber nicht, erklärte Microsoft gegenüber der britischen Wettbewerbsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA).

So ordnet Microsoft Spiele wie Starfield, Redfield oder Minecraft einem Wert bzw. einer Kategorie zu. Um das gegenüber der CMA zu verdeutlichen, fügte der Konzern seiner Antwort zu den Bedenken der Behörde eine Grafik bei:

Demnach gibt es die Kategorien Nische, neue IP/unsicheres Publikum und Massenmarkt Publikum. Sowohl Nischentitel als auch die für den Massenmarkt tauglichen Spiele werden eher nicht exklusiv.

Microsoft schreibt zur Abbildung auch, dass „der Wert der Exklusivrechte an einem Titel nicht linear mit der Popularität des Spiels zusammenhängt.“

Warum Fallout 76 trotz seiner 13 Millionen Spieler für Microsoft deutlich ein Nischentitel ist, darf aber hinterfragt werden.

Was The Elder Scrolls VI betrifft, so würde eine Exklusivität auf Xbox und PC Sony nicht schaden, da Microsoft es nur in der mittleren Kategorie ansiedelt. Denn Minecraft oder Call of Duty seien viel populärer und das Rollenspiel könne da nicht mithalten.

Mit dieser Argumentation scheint sich zu bestätigen, dass Rollenspielfans tatsächlich das nächste Elder Scrolls nicht auf ihrer PlayStation spielen können.