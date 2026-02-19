The Elder Scrolls VI: Wird von Creation Engine 3 angetrieben und ist intern spielbar

Todd Howard hat verraten, dass The Elder Scrolls VI bereits spielbar ist, die Creation Engine 3 verwendet und ein ikonisches Elder‑Scrolls‑Erlebnis werden soll.

Im aktuellen Kinda‑Funny‑Podcast hat Todd Howard neue Einblicke in den Entwicklungsstand von The Elder Scrolls VI gegeben. Konkrete Details zum Inhalt des Rollenspiels oder ein Veröffentlichungszeitraum bleiben weiterhin aus, doch Howard zeichnet ein klares Bild davon, wo das Projekt derzeit steht.

Die Entwicklung verlaufe sehr gut, betont er. Erst kürzlich habe das Team einen wichtigen internen Meilenstein erreicht, und das Rollenspiel sei inzwischen spielbar. Der Großteil von Bethesda Game Studios arbeite mittlerweile an TES6, unterstützt von mehreren Partnerstudios.

Technisch setzt das Projekt auf die Creation Engine 3, eine bedeutende Weiterentwicklung der Creation Engine 2-Technologie, die bereits für Starfield modernisiert wurde. Howard zeigt sich zufrieden damit, wie weit man die Engine pushen konnte und wie gut sich die einzelnen Systeme inzwischen zusammenfügen.

Gleichzeitig spricht er offen über die enormen Erwartungen. Die Fans erwarteten ein Spiel, das mindestens so langlebig, bedeutend und ikonisch wird wie Skyrim. Genau diesen Anspruch habe auch das Team selbst. TES6 soll sich klar wie ein klassisches Elder‑Scrolls‑Erlebnis anfühlen, aber dennoch neue Wege gehen, um die Serie weiterzuentwickeln.

Trotz aller Fortschritte macht Howard deutlich: Es wird noch eine Weile dauern, bis das Spiel bereit für die Veröffentlichung ist. Bethesda wolle nichts überstürzen und ein Rollenspiel abliefern, das die nächsten Jahre – vielleicht Jahrzehnte – prägt.