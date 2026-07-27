The Elder Scrolls VI: Xbox-Entlassungen ändern nichts an Bethesdas Plänen

Trotz der jüngsten Entlassungen bei Xbox und Microsoft läuft die Entwicklung von The Elder Scrolls VI laut Bethesda weiterhin wie geplant. Das Studio gibt damit Entwarnung, nachdem unter Fans Befürchtungen aufgekommen waren, dass die Umstrukturierungen auch eines der wichtigsten kommenden Spiele des Konzerns treffen könnten.
Bethesda zufolge wurde der Entwicklungsfahrplan von The Elder Scrolls VI nicht verändert. Die Arbeiten schreiten weiterhin entsprechend der bisherigen Planung voran.
Damit gibt es derzeit keinen Hinweis darauf, dass die jüngsten personellen Einschnitte innerhalb von Xbox und Microsoft Auswirkungen auf die Entwicklung des Rollenspiels haben.
The Elder Scrolls VI gehört zu den größten angekündigten Projekten der Xbox-Sparte. Entsprechend sorgten die Entlassungen auch innerhalb der Community für Fragen nach möglichen Konsequenzen für das lang erwartete Rollenspiel.
Bethesdas Aussage schafft zumindest in diesem Punkt Klarheit: An den aktuellen Entwicklungsplänen für The Elder Scrolls VI hat sich nichts geändert.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer mal anständig mit Claude Coding etc. gearbeitet hat, wird sehr gut verstehen, dass Mitarbeiter Reduktion den Prozess mitnichten bremst. Die unangenehme Tatsache ist, dass jeder Claude Agent locker 1-5 Mitarbeiter ersetzen kann. Und ich rede von extrem fähigen, super konzentrierten und divers talentierten Mitarbeitern. Den kreativen Kopf oben, die Architekten, kann die KI vielleicht noch nicht optimal ersetzen. IMHO aber bereits jetzt alles darunter. Momentan erschrecke ich mich fast jeden Tag, wie gut die KI jetzt schon ist. Und bei dem Entwicklungsfortschritt…was rede ich. Schauts euch selbst an und begreift, wie schnell jetzt alles anders wird.
Tw. ja. Aber ich habe Claude auch schon in gewissen Bereichen getestet: tw. arbeitet er sehr langsam und macht viele Fehler und es kommen dann nicht nur KI-Slops, sondern nur Müll raus (in dem Fall betraf es eine Neukomposition: CPS1 SF II Arcade Musik als Amiga-Protracker Mod, was aber original klingen sollte)… Dann hat man im Endeffekt die Arbeit doppelt.
Ich nutze es bisher für die Arbeit an den Webapplications unserer Firma und hier konnte er exzellent analysieren, fixen und auch ergänzen. In Einzelfällen merkt man, dass es präzise Anweisungen benötigt. Was es hier aber an Nachbesserungen braucht ist kein Vergleich zu dem Arbeitsersparnis. Es lässt sich pauschal schwer sagen, aber bei mir selbst würde ich locker eine verdrei- bis vierfachung schätzen in Effektivität und Schnelligkeit.
ich nutze Claude Code und Gemini in Antigravity parallel. einfach großartig
Was sollen sie auch anderes schreiben, sie wollen dass der Shitstorm bei Sony verbleibt. Aber was am Ende wirklich passiert, werden die Kunden sehen und die meisten werden sich an diese Sätze nicht mehr erinnern, wenn es so weit ist.
Als ob sie jetzt sagen würden: die Entwicklung verzögert sich um 2 Jahre oder so.
Eigentlich egal. So lange sie weiterhin an der alten Schrott-Engine festhalten, habe ich da sowieso 0 Bock drauf ^^
hey, das ist doch nun die CE 3.0 🤭
Angeblich haben sie die CE3 zumindest so gebaut, dass sie moderne Features einbauen können, was zu weniger Ladezeiten und weniger Bugs führen soll. Ich glaube es aber erst, wenn ich es gesehen habe. 🙈
Die Engine kann halt Sachen, die andere Engines nichts beherrschen.
ob tes6 nun in 3 oder 5 Jahren kommt, macht den Braten nun auch nicht fett.
„Wir halten an unseren Zeitplan fest und wissen selbst noch nicht wann es ungefähr erscheint.“ 🤣
Die haben ganz sicher in ihrem internem Zeitplan ein Datum, aber dank Asha Sharma werden Spiele jetzt immer erst vorgestellt, wenn sie nur noch maximal 1 Jahr vom Release entfernt sind. Was gut ist. Unter Spencer wurden Spiele ja teilweise viel zu früh angekündigt
Finde ich auch gut so. Ich tippe auf 2028/29 beim Release.
„Die jüngsten Entlassungen bei Xbox und Microsoft haben laut Bethesda keine Auswirkungen“
Und wie sieht’s aus, wenn die nächsten 1.600 gekündigt werden?
Das sie das jetzt verneinen das es keine Auswirkung haben wird bleibt abzuwarten 🤔