The Elder Scrolls VI: Xbox-Entlassungen ändern nichts an Bethesdas Plänen

Die jüngsten Entlassungen bei Xbox und Microsoft haben laut Bethesda keine Auswirkungen auf den Entwicklungsfahrplan von The Elder Scrolls VI.

Trotz der jüngsten Entlassungen bei Xbox und Microsoft läuft die Entwicklung von The Elder Scrolls VI laut Bethesda weiterhin wie geplant. Das Studio gibt damit Entwarnung, nachdem unter Fans Befürchtungen aufgekommen waren, dass die Umstrukturierungen auch eines der wichtigsten kommenden Spiele des Konzerns treffen könnten.

Bethesda zufolge wurde der Entwicklungsfahrplan von The Elder Scrolls VI nicht verändert. Die Arbeiten schreiten weiterhin entsprechend der bisherigen Planung voran.

Damit gibt es derzeit keinen Hinweis darauf, dass die jüngsten personellen Einschnitte innerhalb von Xbox und Microsoft Auswirkungen auf die Entwicklung des Rollenspiels haben.

The Elder Scrolls VI gehört zu den größten angekündigten Projekten der Xbox-Sparte. Entsprechend sorgten die Entlassungen auch innerhalb der Community für Fragen nach möglichen Konsequenzen für das lang erwartete Rollenspiel.

Bethesdas Aussage schafft zumindest in diesem Punkt Klarheit: An den aktuellen Entwicklungsplänen für The Elder Scrolls VI hat sich nichts geändert.