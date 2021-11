The Elder Scrolls VI: Xbox-Exklusivität nicht da um andere Plattformen zu bestrafen

Phil Spencer wurde als Chef der Xbox-Sparte jetzt zur Exklusivität des Rollenspiels The Elder Scrolls VI befragt, das für Xbox und PC erscheinen wird.

Spencer sagte, dass man durch Exklusivität keine anderen Plattformen bestrafen wolle. Doch auf der Xbox soll es das komplette Paket geben, das man zu bieten habe. Und dabei denke er nicht nur an The Elder Scrolls VI.

„Es geht nicht darum, eine andere Plattform zu bestrafen, denn ich glaube grundsätzlich, dass alle Plattformen weiter wachsen können. Aber um auf der Xbox zu sein, möchte ich, dass wir in der Lage sind, das komplette Paket dessen zu bringen, was wir haben. Und das wäre der Fall, wenn ich an Elder Scrolls 6 denke. Das wäre wahr, wenn ich über jede unserer Franchises nachdenke.“