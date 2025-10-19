The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden: Pfadfinderelf feiert Jubiläum

The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden ist ab sofort erhältlich. Hier gibt es einen neuen Trailer für euch!

The Lumistella Company, das Unternehmen hinter dem weltweit beliebten Santaverse und der Tradition von The Elf on the Shelf, und Outright Games, ein führender Publisher familienfreundlicher Unterhaltung, geben die Veröffentlichung von The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden bekannt.

Der festliche Titel ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store erhältlich.

Der beliebte Pfadfinderelf feiert mit The Elf on the Shelf: Weihnachtsheldensein 20-jähriges Jubiläum sowie sein Konsolen- und PC-Spiel-Debüt. In den 24 Leveln des familienfreundlichen 2D-Puzzle-Plattformers kann der Nordpol erkundet werden – vom Elfentrainingslager bis zur Werkstatt des Weihnachtsmanns. Auf Spielende warten festliche Rätsel und unterhaltsame Minispiele. Dank zugänglicher Steuerung und Einstellungen wie dem automatischen Aufsammeln und dem Unverwundbarkeitsmodus können auch die Kleinsten dabei helfen, die Weihnachtszeit zu retten.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der The Elf on the Shelf-Tradition erweitert die Lumistella Company ihr Portfolio um dieses neue interaktive Abenteuer. Mit über 31 Millionen weltweit verkauften Produkten in mehr als 29 Ländern hat sich die Marke international etabliert. Das neue Videospiel führt die bestehende Erzähltradition in digitaler Form fort und macht sie über die Weihnachtszeit hinaus zugänglich.

The Elf on the Shelf: Weihnachtshelden ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store erhältlich.