The Empty Desk: Psychologischer Thriller geht rätselhaftem Tod nach

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Image: JanduSoft

The Empty Desk bringt psychologischen Nervenkitzel auf Xbox und PlayStation mit düsterer Ermittlerstory.

Mit The Empty Desk kündigt JanduSoft ein neues, atmosphärisches Adventure für Xbox Series X|S und PlayStation 5 an. Entwickelt von Cheesecake Games, versetzt der Titel Spieler in die Rolle von Detective Thomas H. Bennett, der kurz vor seinem Ruhestand seinen letzten Fall übernimmt.

Die Ermittlungen führen in die geheimnisvollen Räumlichkeiten von Blackthorn & Co, wo eine rätselhafte Todesursache und das Verschwinden einer Person im Mittelpunkt stehen. Was als klassischer Kriminalfall beginnt, entwickelt sich schnell zu einem psychologischen Thriller, in dem Realität und Wahrnehmung zunehmend verschwimmen.

The Empty Desk kombiniert klassische Ermittlungsarbeit mit Erkundung und einer dichten, psychologisch geprägten Atmosphäre. Jeder Hinweis bringt die Spieler näher an die Wahrheit – oder tiefer in eine unheimliche Spirale aus Zweifeln und Unsicherheit.

Der Release ist für den 17. April angesetzt. Zum Start wird der Titel für 10,49 Euro erhältlich sein, inklusive eines zeitlich begrenzten Einführungsrabattes von 20 Prozent.

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5 Kommentare Added

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  3. ObitheWan 44180 XP Hooligan Schubser | 08.04.2026 - 10:45 Uhr

    Hmm schwierig, die Beschreibung liest sich wirklich gut, aber im Trailer sieht es leider veraltet und nicht sehr ansprechend aus. Grafik ist nicht alles, aber es bleibt da schon ein Vorbehalt. Ich werde es aber auf jeden Fall im Auge behalten.

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  4. GERxJOHNNY 74430 XP Tastenakrobat Level 2 | 08.04.2026 - 10:55 Uhr

    Ein leerer Schreibtisch ist der Albtraum eines jeden Büroangestellten

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  5. d4wGkw0n 41000 XP Hooligan Krauler | 08.04.2026 - 12:06 Uhr

    Auf jeden Fall interessant. Der Preis scheint ebenfalls fair.
    Schaue ich mir mal genauer an.

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