The Empty Desk: Psychologischer Thriller geht rätselhaftem Tod nach

Mit The Empty Desk kündigt JanduSoft ein neues, atmosphärisches Adventure für Xbox Series X|S und PlayStation 5 an. Entwickelt von Cheesecake Games, versetzt der Titel Spieler in die Rolle von Detective Thomas H. Bennett, der kurz vor seinem Ruhestand seinen letzten Fall übernimmt.

Die Ermittlungen führen in die geheimnisvollen Räumlichkeiten von Blackthorn & Co, wo eine rätselhafte Todesursache und das Verschwinden einer Person im Mittelpunkt stehen. Was als klassischer Kriminalfall beginnt, entwickelt sich schnell zu einem psychologischen Thriller, in dem Realität und Wahrnehmung zunehmend verschwimmen.

The Empty Desk kombiniert klassische Ermittlungsarbeit mit Erkundung und einer dichten, psychologisch geprägten Atmosphäre. Jeder Hinweis bringt die Spieler näher an die Wahrheit – oder tiefer in eine unheimliche Spirale aus Zweifeln und Unsicherheit.

Der Release ist für den 17. April angesetzt. Zum Start wird der Titel für 10,49 Euro erhältlich sein, inklusive eines zeitlich begrenzten Einführungsrabattes von 20 Prozent.