The Eternal Life of Goldman: Demo-Gameplay lässt tief blicken

Autor:, in / The Eternal Life of Goldman

Eine Geschichte mit verborgenen Tiefen – seht euch jetzt das Demo-Gameplay für das kommende Spiel The Eternal Life of Goldman von Weappy Studio an.

The Eternal Life of Goldman, das kommende 2D-Plattformer-Abenteuer von Weappy Studio, erzählt eine lebendige und doch düstere Geschichte, die Legenden, Märchen und Mythen miteinander verwebt.

Gerüchten zufolge wurde es als die „größte Überraschung“ und „eines der schönsten Spiele auf der gamescom“ bezeichnet.

Schlüpft in die Rolle von Goldman, einem ungewöhnlichen Protagonisten, der sich in einem Land voller verdrehter Märchen und düsterer Folklore bewegt. The Eternal Life of Goldman bietet eine faszinierende Mischung aus herausfordernden Jump’n’Run-Sequenzen und Erkundungstouren, bei denen eine Fülle von Fähigkeiten zum Einsatz kommt, verpackt in sorgfältig handgemalte 2D-Grafiken.

Das Spiel verlangt Präzision, aber es wird nie zu einer zermürbenden Übung, bei der man eine exakte Abfolge von Aktionen auswendig lernen und methodisch ausführen muss.

In The Eternal Life of Goldman gleicht keine Landschaft der anderen. Jeder Ort, jeder Gegenstand, jede Figur, jeder visuelle Effekt – alles ist sorgfältig geplant und bis ins kleinste Detail ausgeführt.

Werft einen Blick darauf:

The Eternal Life of Goldman wird von Weappy Studio entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht und wird für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.