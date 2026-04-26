The Eternal Life of Goldman: Gameplay-Video aus einer düsteren Märchenwelt

Mit The Eternal Life of Goldman erwartet euch ein ungewöhnliches Abenteuer, das märchenhafte Optik mit düsteren und teils verstörenden Elementen kombiniert.
Wir haben uns die Demo angeschaut und einige Gameplay Szenen für euch aufgenommen.
Die handgezeichnete Spielwelt wirkt dabei extrem detailreich und erzeugt mit ihren Animationen und kreativen Umgebungen eine ganz eigene Stimmung.
Zwischen Plattforming Passagen, Erkundung und kleineren Kämpfen entfaltet das Spiel immer wieder neue visuelle Ideen, die dem Abenteuer einen besonderen Charakter verleihen.
Gleichzeitig deutet die Demo bereits an, dass hinter der märchenhaften Fassade eine deutlich düsterere Geschichte steckt.
Mysteriöse Figuren, seltsame Kreaturen und die bedrückende Atmosphäre sorgen dafür, dass das Abenteuer konstant spannend bleibt.
The Eternal Life of Goldman | Dieses düstere Abenteuer könnte ein echter Geheimtipp werden
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hatte die Demo auch schon gezockt. Sehr schöner, unverbrauchter Grafikstil und ganz offensichtlich wird das ein ziemlicher hardcore Platformer. Ich steh schon auf die Duck-Tales-Mechanik, aber da steckt ja noch einiges mehr drin. Bin echt gespannt drauf.
Sieht nach Spaß aus, mag solche platformer 😅✌🏻
Sieht ganz nett aus, müsste ich aber nicht sofort zocken, kann warten.