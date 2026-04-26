The Eternal Life of Goldman: Gameplay-Video aus einer düsteren Märchenwelt

Wir zeigen euch in einem neuen Gameplay-Video Spielszenen aus der Demo zu The Eternal Life of Goldman auf der Xbox Series X.

Mit The Eternal Life of Goldman erwartet euch ein ungewöhnliches Abenteuer, das märchenhafte Optik mit düsteren und teils verstörenden Elementen kombiniert.

Wir haben uns die Demo angeschaut und einige Gameplay Szenen für euch aufgenommen.

Die handgezeichnete Spielwelt wirkt dabei extrem detailreich und erzeugt mit ihren Animationen und kreativen Umgebungen eine ganz eigene Stimmung.

Zwischen Plattforming Passagen, Erkundung und kleineren Kämpfen entfaltet das Spiel immer wieder neue visuelle Ideen, die dem Abenteuer einen besonderen Charakter verleihen.

Gleichzeitig deutet die Demo bereits an, dass hinter der märchenhaften Fassade eine deutlich düsterere Geschichte steckt.

Mysteriöse Figuren, seltsame Kreaturen und die bedrückende Atmosphäre sorgen dafür, dass das Abenteuer konstant spannend bleibt.

The Eternal Life of Goldman | Dieses düstere Abenteuer könnte ein echter Geheimtipp werden

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