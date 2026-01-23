The Eternal Life of Goldman: Neuer Trailer feiert PC-Demo im Februar

Schon vor Beginn des Steam Next Fest erhalten Spieler die Gelegenheit, einen ersten Blick auf The Eternal Life of Goldman zu werfen.
Die Demo geht am 19. Februar online und begleitet das gesamte Festival, das vom 23. Februar bis zum 2. März läuft. Damit öffnet das Abenteuer seine Türen deutlich früher als viele andere Titel des Steam Events.
Zum Einstieg steht ein neuer Trailer bereit, der weitere Eindrücke aus der kommenden Version vermittelt.
Das Spiel sieht einfach hervorragend aus.
Der Trailer gefällt mir gut, vielleicht probiere ich die Demo mal aus im Februar.