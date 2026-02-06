The Eternal Life of Goldman: Setzt auf Star‑Komponisten – Demo am 19. Februar auf Steam

The Eternal Life of Goldman setzt auf Star‑Komponisten – Demo startet am 19. Februar auf Steam.

Mit The Eternal Life of Goldman arbeitet Weappy an einem handgezeichneten Platform Adventure, das nicht nur visuell, sondern auch musikalisch herausstechen will.

Der Titel setzt auf einen Soundtrack, der von einem international renommierten Team getragen wird. Mit dabei sind Kevin Penkin (Made in Abyss), Mason Lieberman (Overwatch 2), Yasunori Nishiki (Octopath Traveler) und Pete Lepley (Wargroove).

Diese Besetzung zeigt, welchen Stellenwert die Musik im Gesamterlebnis einnehmen soll. Weappy spricht von einer Klangwelt, die Emotionen, Atmosphäre und erzählerische Akzente eng miteinander verwebt. Jeder Komponist bringt seinen eigenen Stil ein, wodurch ein Sound entsteht, der sowohl episch als auch intim wirken soll.

Im Vorfeld der Demo‑Veröffentlichung am 19. Februar auf Steam gewährt das Studio nun erste Einblicke in diese musikalische Vision.

Die Entwickler betonen, dass der Soundtrack nicht nur begleitet, sondern aktiv formt, wie ihr die Welt, die Figuren und die emotionalen Wendungen des Abenteuers wahrnehmt.