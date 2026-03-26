The Eternal Life of Goldman: Startet Day-1 im Xbox Game Pass – Demo jetzt spielbar

The Eternal Life of Goldman erscheint Day-1 im Xbox Game Pass und ist ab heute auf Xbox und PC in einer Demo spielbar.

Fans von kreativen Plattformern dürfen sich freuen: The Eternal Life of Goldman ist ab dem ersten Tag auf Xbox Game Pass verfügbar und bietet zudem ab sofort eine kostenlose Demo für Xbox Series X|S und PC.

Als Xbox Play Anywhere-Titel können Spieler ihren Fortschritt plattformübergreifend nutzen.

Auf den ersten Blick wirkt das Spiel wie ein klassisches Plattform-Abenteuer mit coolen Fähigkeiten, epischen Bosskämpfen und handgezeichneten Landschaften, die in jeder Galerie beeindrucken würden.

Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass der Held Goldman alles andere als gewöhnlich ist. Mit seinem altertümlichen Charme, einem besonderen Set an Fähigkeiten und ungewöhnlicher Waffenwahl sticht er als statistischer Ausreißer heraus.

Die Demo (die heute im Laufe des Abends hier erscheinen soll) erlaubt es Spielern, die einzigartigen Fähigkeiten und den dynamischen Kampfstil Goldmans auszuprobieren, bevor das vollständige Abenteuer auf Xbox Series X|S und PC startet. The Eternal Life of Goldman kombiniert anspruchsvolle Plattform-Action, herausfordernde Bosskämpfe und charmante Handzeichnungen zu einem unvergesslichen Spielerlebnis.