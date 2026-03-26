The Eternal Life of Goldman: Startet Day-1 im Xbox Game Pass – Demo jetzt spielbar

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Image: THQ Nordic

The Eternal Life of Goldman erscheint Day-1 im Xbox Game Pass und ist ab heute auf Xbox und PC in einer Demo spielbar.

Fans von kreativen Plattformern dürfen sich freuen: The Eternal Life of Goldman ist ab dem ersten Tag auf Xbox Game Pass verfügbar und bietet zudem ab sofort eine kostenlose Demo für Xbox Series X|S und PC.

Als Xbox Play Anywhere-Titel können Spieler ihren Fortschritt plattformübergreifend nutzen.

Auf den ersten Blick wirkt das Spiel wie ein klassisches Plattform-Abenteuer mit coolen Fähigkeiten, epischen Bosskämpfen und handgezeichneten Landschaften, die in jeder Galerie beeindrucken würden.

Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass der Held Goldman alles andere als gewöhnlich ist. Mit seinem altertümlichen Charme, einem besonderen Set an Fähigkeiten und ungewöhnlicher Waffenwahl sticht er als statistischer Ausreißer heraus.

Die Demo (die heute im Laufe des Abends hier erscheinen soll) erlaubt es Spielern, die einzigartigen Fähigkeiten und den dynamischen Kampfstil Goldmans auszuprobieren, bevor das vollständige Abenteuer auf Xbox Series X|S und PC startet. The Eternal Life of Goldman kombiniert anspruchsvolle Plattform-Action, herausfordernde Bosskämpfe und charmante Handzeichnungen zu einem unvergesslichen Spielerlebnis.

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29 Kommentare Added

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  3. AnCaptain4u 257715 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.03.2026 - 12:08 Uhr

    Sieht nach ne Hit aus, wenn ich ehrlich bin. Verspürte auch Cuphead-Vibes.

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  4. Mech77 94695 XP Posting Machine Level 2 | 27.03.2026 - 12:43 Uhr

    Der Stil gefällt mir. Aber ich sehe hier das gleiche Problem wie bei Cuphead: gefiel mir auch, aber nach kurzer Zeit liegen lassen, weil einfach zu schwer bzw. ich nicht mehr so geduldig und frustresistent wie früher.

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      • Mech77 94695 XP Posting Machine Level 2 | 27.03.2026 - 13:14 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Lionheart – da musste man pixelgenau springen, nicht nur perfekt getimed. Oder Elfmania – da war der Computergegner iwann schwerer als bei SF II Arcade auf Stufe 8.

        Da gingen nicht Joysticks (ja, Sticks, nicht Pads) aus Wut kaputt, sondern einfach aus Verschleiß.

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        • DrFreaK666 238585 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.03.2026 - 13:30 Uhr
          Antwort auf Mech77

          Lionheart war schon damals nur ein Grafik- und Soundblender. Die Steuerung funktionierte nicht so gut wie bei Turrican.
          Elfmania habe ich nie gespielt. Nur Body Blows

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          • Mech77 94695 XP Posting Machine Level 2 | 27.03.2026 - 13:38 Uhr
            Antwort auf DrFreaK666

            Fand ich nicht. Ich fand Lionheart auch spielerisch top – man durfte sich halt nicht anstellen 😉

            Elfmania war audiovisuell top, da wirkten sämtliche Body Blows altbacken, aber das war halt wirklich ein Grafik- und Soundblender und spielerisch eher nicht so gut.

            Spielerisch und grafisch top war von den Prüglern Shadow Fighter (AGA) – am besten hat man da die CD32-Version wegen dem guten Soundtrack und das beste Jump ’n Run war Mr. Nutz, noch vor Soccer Kid AGA, welches nicht zu vergleichen ist mit dem Schrott SNES Mr. Nutz-Port.

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