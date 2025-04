The Eternal Life of Goldman: Symphonie der Leidenschaft

Die Legenden der Musik! Freut euch auf einen epischen Soundtrack für The Eternal Life of Goldman.

„Bereitet euch auf die Zukunft der Musik vor! Wir freuen uns, euch unsere legendären Komponisten für The Eternal Life of Goldman vorzustellen, die mit ihren außergewöhnlichen Werken ein wahres audibles Kunstwerk erschaffen. Willkommen Kevin Penkin (Star Wars: Vision, Made in Abyss, Florence), Mason Lieberman (Overwatch 2, Stray Gods: The Roleplaying Musical, League of Legends: Wild Rift), Pete Lepley (Wargroove, Sky Rogue) und Yasunori Nishiki (Octopath Traveler, Final Fantasy VII Rebirth) – eine unschlagbare Mischung an Talenten.“

„Obwohl Nishikis Kompositionen noch nicht in The Eternal Life of Goldman zu hören sind, werdet ihr in den Klangwelten von Penkin, Lieberman und Lepley eintauchen, die jeweils ihre einzigartige kreative Handschrift einbringen und das Spiel mit frischen, aufregenden Klängen bereichern. Durch diesen kreativen Austausch werden wir sicherstellen, dass Nishikis künstlerisches Feuer entfacht wird, um das perfekte musikalische Erbe für das Spiel zu schaffen.“