The Eternal Life of Goldman: Trailer und große Demo für das Steam Next Fest

The Eternal Life of Goldman zeigt neuen Trailer – große Demo für das Steam Next Fest bestätigt.

Ein frischer Trailer zu The Eternal Life of Goldman kündigt an, dass das Spiel im Februar 2026 Teil des kommenden Steam Next Fest sein wird.

Für das Event bereiten die Entwickler eine erweiterte Demo vor, die den kompletten Einstieg des Spiels umfasst und einen deutlich umfangreicheren Eindruck vom düsteren Abenteuer vermitteln soll. Die Vorschau dient als erster größerer Einblick in die Atmosphäre, das Setting und die Mechaniken des Titels.

Der Trailer bestätigt außerdem, dass The Eternal Life of Goldman 2026 auf mehreren Plattformen erscheinen wird. Neben PC ist das Spiel auch für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant, wodurch der Titel direkt zum Release ein breites Publikum erreicht.