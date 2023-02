The Evil Within 3: Easter Egg in Hifi-Rush deutet Fortsetzung an

Autor:, in / The Evil Within 3

Möglicherweise wurde in Hifi-Rush gekonnt ein Easter Egg platziert, um somit die Entwicklung von The Evil Wihtin 3 anzudeuten.

Allem Anschein nach arbeitet Tango Gameworks mit Hochdruck an der Entwicklung von The Evil Within 3. Das Studio hat erst mit Hifi-Rush einen echten Überraschungshit gelandet, der so rein gar nichts mit Survival-Horror zu tun hat.

Im Spiel selbst ist aber jetzt ein Easter Egg aufgetaucht, das andeuten könnte, dass sich The Evil Within 3 bei Tango Gameworks in der Entwicklung befindet.