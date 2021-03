The Evil Within: Neues Doppelpack im Handel erhältlich

Autor:, in / The Evil Within

Heute erscheint ein neues Doppelpack mit den beiden Horror-Meisterwerken von Tango Gameworks und dem Vater des Survival Horrors, Shinji Mikami. The Evil Within & The Evil Within 2 sind zusammen als The Evil Within Double Feature in einem Doppelschuber erhältlich für Xbox One oder PlayStation 4 beim Händler eures Vertrauens.