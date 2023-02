The Expanse: A Telltale Series: Gameplay-Trailer zeigt Gefahr in Schwerelosigkeit

Im neusten Gameplay-Trailer zu The Expanse: A Telltale Series begibt sich Camina Drummer in Schwerelosigkeit in Gefahr.

In The Expanse: A Telltale Series folgen Spieler der aus der Serie bekannten Figur der Camina Drummer, die an Bord der Artemis gefährliche und unerforschte Grenzen des Gürtels erkundet.

Am Wochenende zeigte Tellgame Games einen neuen Gameplay-Trailer mit Spielszenen aus der Pre-Alpha des kommenden narrativen Adventures.

Erst kürzlich konnte sich der Entwickler weitere finanzielle Mittel sichern, um The Expanse: A Telltale Series und The Wolf Among Us 2 zu finanzieren.

Ein Release-Termin für das Spiel steht noch aus.