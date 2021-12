The Expanse: A Telltale Series: Narratives Spiel zur Amazon-Serie mit Trailer enthüllt

Mit The Expanse: A Telltale Series arbeitet Deck Nine an einem Videospiel zur Amazon-Serie.

Telltale Games kündigte in Zusammenarbeit mit Alcon Entertainment bei den Game Awards ein Videospiel zur Amazon-Serie The Expanse an.

The Expanse: A Telltale Series wird von Deck Nine (Life is Strange: True Colors) entwickelt und spielt in einer nahen Zukunft, am Rande eines Asteroidengürtels, wo auf dem Raumschiff Artemis eine blutige Meuterei ausbricht.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von XO Camina Drummer und bestimmt mit euren Entscheidungen das Schicksal des Schiffes.

Was werdet ihr mit der Wahrheit machen, Bosmang?