The Expanse: A Telltale Series: Zehn Minuten kommentiertes Gameplay

Weitere Spielszenen aus The Expanse: A Telltale Series wurden in einem kommentierten Gameplay-Video veröffentlicht.

Nach dem gestrigen Trailer zu The Expanse: A Telltale Series zeigen die Entwickler in einem weiteren Video noch mehr aus dem narrativen Abenteuer.

Im kommentierten Gameplay-Video haben Zak Garriss (VP of Story Development bei Telltale) und Deck Nine Game Director Stephan Frost weitere Hintergrundinformationen für Fans, wodurch sie einen Blick in die Entstehung des Spiels erhalten.

The Expanse: A Telltale Series wird im Sommer 2023 für Konsolen und PC erscheinen.