The Expanse: Osiris Reborn: Beta-Dev-Stream liefert neue Gameplay-Einblicke

Zum Start der Closed Beta hat The Expanse: Osiris Reborn einen neuen Dev-Stream veröffentlicht, der erste direkte Gameplay-Eindrücke aus der Testphase liefert.

Im Stream treten Mitglieder des Community-Teams gemeinsam mit Game Design Director Leonid Rastorguev sowie den Content Creators WolfheartFPS und Luality auf. Gemeinsam spielen sie die Beta, zeigen Gameplay-Szenen und geben Einblicke in kommende Inhalte.

Der Fokus des Streams liegt auf der Präsentation der aktuellen Beta-Version sowie dem Austausch mit der Community über geplante Features und Systeme des Spiels.