The Expanse: Osiris Reborn: Beta-Dev-Stream liefert neue Gameplay-Einblicke

Zum Start der Closed Beta hat The Expanse: Osiris Reborn einen neuen Dev-Stream veröffentlicht, der erste direkte Gameplay-Eindrücke aus der Testphase liefert.
Im Stream treten Mitglieder des Community-Teams gemeinsam mit Game Design Director Leonid Rastorguev sowie den Content Creators WolfheartFPS und Luality auf. Gemeinsam spielen sie die Beta, zeigen Gameplay-Szenen und geben Einblicke in kommende Inhalte.
Der Fokus des Streams liegt auf der Präsentation der aktuellen Beta-Version sowie dem Austausch mit der Community über geplante Features und Systeme des Spiels.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sollen die Betatester mal weiter für uns rackern, gucke mir das Ergebnis dann an.
Mal durchgezappt.
Sieht auf jeden Fall schonmal ganz nett aus. Fehlende deutsche Sync würde mich auch hier eindeutig vom Kauf zum Vollpreis abhalten, aber das Problem stellt sich mir zum Glück ja nicht 🙂
Könnte auf jeden Fall Spaß machen wenn die die Story nicht versauen.
Aber Kämpfe sehen schon sehr Richtung ME aus.
Oh man sieht das gut aus. Genau etwas für mich als guten alten Mass Effect Fan🥰🥰🥰