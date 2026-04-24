The Expanse: Osiris Reborn: Beta startet mit neuen Einblicken in RPG-Systeme

Die Closed Beta von The Expanse: Osiris Reborn ist gestartet und liefert erste detaillierte Einblicke in das kommende storybasierte Action-RPG im bekannten Sci-Fi-Universum.

Das Spiel setzt auf eine Mischung aus erzählerischem Fokus, Begleitern, Entscheidungen der Spieler sowie dynamischen Third-Person-Kämpfen.

Im Zentrum steht ein Mercenary der Pinkwater Security, der einen katastrophalen Vorfall auf Eros überlebt und anschließend ein Team zusammenstellen muss, um gegen Protogen und deren Experimente vorzugehen.

In der Closed Beta können sogenannte Founder zwischen zwei Charakter-Hintergründen wählen – entweder eine Figur aus dem Belt oder von der Erde. Zusätzlich stehen Spezialisierungen als Officer oder Hacker zur Verfügung.

Begleitet wird die Hauptfigur unter anderem von dem Geschwistercharakter J sowie dem erfahrenen Mechaniker Zafar. Gemeinsam erkunden sie eine abgelegene Raumstation im Besitz von Pinkwater Security, während sich die Ereignisse rund um den Angriff auf Eros weiter entfalten.

Während der Beta können Spieler mit Bewohnern der Station interagieren, Dialogoptionen ausprobieren und erste Entscheidungen treffen, die den Verlauf beeinflussen. Zudem werden bereits grundlegende Gameplay-Systeme wie Kämpfe und Upgrades vorgestellt.

Im finalen Spiel wird das System erweitert: Zusätzlich zu Erde und Belt wird auch Mars als Hintergrundoption verfügbar sein, ergänzt durch weitere Spezialisierungen und mehr Anpassungsmöglichkeiten.

Dazu hat sich die The Expanse: Osiris Reborn-Galerie mit zahlreichen neuen Eindrücken gefüllt. Über 20 neue Screenshots warten schon darauf von euch entdeckt zu werden:

Die Closed Beta ist derzeit für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam verfügbar und bleibt bis zum geplanten Release im Frühjahr 2027 aktiv. Voraussetzung für den Zugang ist der Kauf der Collector’s Edition oder des Miller’s Pack.