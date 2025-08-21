The Expanse: Osiris Reborn: Brandneue Eindrücke zum Sci-Fi-Action-RPG

Owlcat Games und Alcon Interactive Group enthüllen neue Umgebungen für The Expanse: Osiris Reborn auf der gamescom!

Herausgeber Owlcat Games – die Macher von Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader – haben zusammen mit der Alcon Interactive Group eine Auswahl neuer Umgebungen enthüllt, die im kommenden Sci-Fi-Action-RPG The Expanse: Osiris Reborn erscheinen werden.

Der Titel spielt im Universum der gefeierten Fernsehserie The Expanse, die auf Blu-ray und als Streaming auf Amazon Prime Video erhältlich ist.

Das Video hebt eine Handvoll wichtiger Schauplätze hervor, die ihr erkunden werdet – von der industriellen Macht von Pinkwater bis hin zu den zerbrechlichen…