The Expanse: Osiris Reborn: Brandneue Eindrücke zum Sci-Fi-Action-RPG

Herausgeber Owlcat Games – die Macher von Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader – haben zusammen mit der Alcon Interactive Group eine Auswahl neuer Umgebungen enthüllt, die im kommenden Sci-Fi-Action-RPG The Expanse: Osiris Reborn erscheinen werden.
Der Titel spielt im Universum der gefeierten Fernsehserie The Expanse, die auf Blu-ray und als Streaming auf Amazon Prime Video erhältlich ist.
Das Video hebt eine Handvoll wichtiger Schauplätze hervor, die ihr erkunden werdet – von der industriellen Macht von Pinkwater bis hin zu den zerbrechlichen…
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich wird das Spiel gut, hätte richtig Lust darauf.
Aussehen tut es schonmal super, eine Mischung aus Dead Space, Mass Effect und etwas Warhammer 40K.
Grafisch sehr schön, alles andere bleibt abzuwarten 😁.
Sieht etwas zu sauber aus für ne Gürtlerstation aber hey, ich bin ja froh das so ein Scifi Game kommt.
Ja sieht aufjedenfall mal ganz gut aus👍und mein Interesse ist geweckt mal schauen wie The Expanse: Osiris Reborne schlussendlich wird🎮😉✌️.