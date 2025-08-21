The Expanse: Osiris Reborn: Brandneue Eindrücke zum Sci-Fi-Action-RPG

News / The Expanse: Osiris Reborn
Owlcat Games und Alcon Interactive Group enthüllen neue Umgebungen für The Expanse: Osiris Reborn auf der gamescom!

Herausgeber Owlcat Games – die Macher von Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader – haben zusammen mit der Alcon Interactive Group eine Auswahl neuer Umgebungen enthüllt, die im kommenden Sci-Fi-Action-RPG The Expanse: Osiris Reborn erscheinen werden.

Der Titel spielt im Universum der gefeierten Fernsehserie The Expanse, die auf Blu-ray und als Streaming auf Amazon Prime Video erhältlich ist.

Das Video hebt eine Handvoll wichtiger Schauplätze hervor, die ihr erkunden werdet – von der industriellen Macht von Pinkwater bis hin zu den zerbrechlichen…

  Katanameister | 21.08.2025 - 20:50 Uhr

    Aussehen tut es schonmal super, eine Mischung aus Dead Space, Mass Effect und etwas Warhammer 40K.

    
  de Maja | 21.08.2025 - 20:54 Uhr

    Sieht etwas zu sauber aus für ne Gürtlerstation aber hey, ich bin ja froh das so ein Scifi Game kommt.

    
  RS85 | 21.08.2025 - 21:20 Uhr

    Ja sieht aufjedenfall mal ganz gut aus👍und mein Interesse ist geweckt mal schauen wie The Expanse: Osiris Reborne schlussendlich wird🎮😉✌️.

    

