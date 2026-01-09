The Expanse: Osiris Reborn: Brandneue Spielszenen im Entwicklerinterview

Frisches The Expanse: A Telltale Series RPG‑Material enthüllt das Leben eines Söldners, der im falschen Moment am falschen Ort landet.

Mit einem neuen Entwicklerinterview liefert The Expanse: Osiris Reborn im New Game+ Showcase 2026 einen intensiven Blick auf sein Third‑Person‑Action‑RPG‑Konzept. Das Spiel verankert sich tief im bekannten Universum der Reihe und stellt einen Protagonisten in den Mittelpunkt, der weit entfernt von klassischen Heldenrollen agiert.

Ihr schlüpft in die Haut eines Söldners, der inmitten eines eskalierenden Konflikts versucht, seine Crew zusammenzuhalten und das eigene Schiff funktionsfähig zu halten.

Die Entwickler sprechen darüber, wie stark die Handlung von euren Entscheidungen geprägt wird und wie sehr das Spiel auf moralische Grauzonen setzt. Osiris Reborn zeigt eine Welt, in der Loyalität, Risiko und Improvisation den Alltag bestimmen. Die Crew reagiert auf eure Entscheidungen, und jede Mission kann den Kurs der Geschichte verändern.

Das Interview unterstreicht, wie eng Gameplay und Narrative miteinander verwoben sind und wie sehr das Spiel auf situative Spannung setzt.