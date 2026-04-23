The Expanse: Osiris Reborn: Closed Beta startet jetzt offiziell

Die Closed Beta zu The Expanse: Osiris Reborn ist ab sofort gestartet und steht damit ersten Spielern zur Verfügung.
Laut den aktuellen Informationen soll die Testphase bis zum offiziellen Release des Spiels andauern. Der Zugang zur Beta ist jedoch nicht frei verfügbar, sondern an bestimmte Editionen gebunden.
Die einzige garantierte Möglichkeit zur Teilnahme besteht über den Kauf des „Miller’s Pack“ oder der Collector’s Edition, die direkt über die offizielle Website des Spiels angeboten werden.
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19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werds zu Release im Gamepass spielen 🙂
Ohne deutsche Synchro. Da bin ich raus.
Testen kann mans ja trotzdem.
🤣🤣🤣🤣 Boah Leute. Lernt Englisch. Es ist die Weltsprache!
was ich solchen Überheblichkeit hasse, ich kann auch englisch aber es ist nicht meine Muttersprache und ich spreche nur im Office über meine Themen, mit dem beschränkten Wortschatz kann ich kaum Filmen, Serien und Spielen folgen weil mir Wörter oder gar Phrasen fehlen um Kontexte zu erfassen. Aber schön für dich persönlich das du das kannst, ich bin bei solchen Spielen auch raus und unterstütze sie nicht.
Und 2040 ist die Weltsprache dann chinesisch? Lernst du dann chinesisch, wenn es die Spiele dann nur noch in dieser Sprache gibt?
Filme und Serien schauste dann schön auf deutsch, weil man will ja entspannen , Abends.
Mein Geld spricht auch nur Deutsch.
Und da es nicht versteht was die von von ihm wollen bleibt es lieber bei mir 🙂
Na da bin ich auf die Reaktionen gespannt. Was für ein Science-Fiction Jahr. Pragmata, Directive 8020, The Expanse: Osiris Reborn, Aphelion. Wird ja ein richtiges Fest🙂
Du hast aber schon mitbekommen das das erst nächstes Jahr erscheint?
Ach ok, jetzt schon danke. Dann füge ich meiner Liste noch Exodus dazu und ändere den Text in „Was für Science-Fiction Jahre 2026 und 2027“ 😂👍
Tja, man muss immer etwas flexibel bleiben 🙂
Übersicht mit KI
Ja, The Expanse: Osiris Reborn wird voraussichtlich über deutsche Untertitel verfügen. Laut aktuellen Informationen ist eine vollständige englische Vertonung geplant, während deutsche Untertitel für das Spiel vorgesehen sind.
Hier sind die wichtigsten Punkte zur Sprachausgabe:
Englische Vollvertonung: Das Spiel wird eine englische Sprachausgabe erhalten.
Deutsche Texte: Deutsche Untertitel und Menüs sind geplant.
Wünsche allen viel Spaß die teilnehmen. Spiele es erst zum Release. 🙂
Allen Teilnahmeberechtigten viel Spaß bei der Beta, ich kann noch länger warten.
Bei Betas bin ich generell raus. Warte auf die Veröffentlichung.
Ich warte da bis nächstes Jahr.
Mich schreckt bei so was eher das Charakterdesign ab. Das sieht eher aus wie eine Truppe, die zum Campingausflug zum Lago Maggiore aufbricht. Bei so Kampfspielen sollten sie etwas mehr wie Soldaten rüberkommen.
Bin auf die ersten Reaktionen gespannt.
Dann viel Spaß mit der Beta.