The Expanse: Osiris Reborn: Closed Beta startet jetzt offiziell

The Expanse: Osiris Reborn startet seine Closed Beta, die bis zum Release laufen soll.

Die Closed Beta zu The Expanse: Osiris Reborn ist ab sofort gestartet und steht damit ersten Spielern zur Verfügung.

Laut den aktuellen Informationen soll die Testphase bis zum offiziellen Release des Spiels andauern. Der Zugang zur Beta ist jedoch nicht frei verfügbar, sondern an bestimmte Editionen gebunden.

Die einzige garantierte Möglichkeit zur Teilnahme besteht über den Kauf des „Miller’s Pack“ oder der Collector’s Edition, die direkt über die offizielle Website des Spiels angeboten werden.