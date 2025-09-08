The Expanse: Osiris Reborn: Entwickler bestätigt 20 bis 30 Stunden Spielzeit

20 bis 30 Stunden an Spielzeit stecken in The Expanse: Osiris Reborn, mit zusätzlichen Stunden für Nebenaufgaben.

Einige Fragen zu The Expanse: Osiris Reborn beantwortete Owlcat Games in einer Q&A-Runde.

Das storybasierte Action-Rollenspiel zur Sci-Fi Serie The Expanse wird euch demzufolge laut Angaben des Entwicklers 20 bis 30 Stunden beschäftigen.

Zusätzliche Spielstunden darf man addieren, wenn man sich den Nebenaufgaben widmet.

Bei den Nebenaufgaben steht ab einem gewissen Zeitpunkt das Sonnensystem frei zur Erkundung bereit. Dann könnt ihr an Orte wie der Erde, dem Mond, dem Mars oder zur Ceres-Station begeben, wo es laut Producer Yuliya Chernenko viel zu entdecken gibt.

Für die Begleiter im Spiel gibt es ebenfalls spezifische Inhalte, was Fans von Mass Effect freuen dürfte. Laut Chernenko stehen die Begleiter generell im Mittelpunkt.

Wie er ebenfalls anmerkt, mag The Expanse: Osiris Reborn nicht so lang wie vorherige Spiele des Studios sein, es stecke dennoch voller Emotionen.

The Expanse: Osiris Reborn erscheint für Konsolen und PC. Ein Datum steht noch aus.