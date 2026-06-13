The Expanse: Osiris Reborn: Knackt die Marke von einer Million Wishlists

Für die Entwickler von The Expanse: Osiris Reborn gibt es einen weiteren Grund zum Feiern. Das kommende Sci-Fi-Rollenspiel hat offiziell die Marke von einer Million Wishlists überschritten und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Veröffentlichung erreicht.

Das Team bedankte sich in einer Mitteilung bei der Community für die große Unterstützung. Besonders erfreulich sei, dass das Projekt bei so vielen Spielern auf Interesse stößt und die Arbeit des Entwicklerteams auf positive Resonanz trifft.

Die Verantwortlichen betonten, dass es für ein Entwicklerstudio kaum ein besseres Gefühl gebe, als zu sehen, wie ein Herzensprojekt von einer so großen Zahl an Spielern verfolgt und unterstützt wird. Entsprechend groß sei die Dankbarkeit gegenüber allen Fans, die das Spiel bereits auf ihre Wunschliste gesetzt haben.

Die Marke von einer Million Wishlists gilt in der Branche als bedeutender Indikator für das Interesse an einem kommenden Titel und unterstreicht die hohe Aufmerksamkeit, die The Expanse: Osiris Reborn derzeit genießt.