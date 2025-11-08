The Expanse: Osiris Reborn: Main-Theme zum Spiel veröffentlicht

Fans von The Expanse: Osiris Reborn können sich auf eine kleine Überraschung freuen: Das Hauptthema des Spiels ist jetzt verfügbar.
The Expanse: Osiris Reborn spielt im selben Universum wie die gefeierte TV- und Romanreihe The Expanse und erzählt die Geschichte eines Söldners von Pinkwater Security, der in das Chaos der tödlichen Abriegelung der Eros Station gerät.
Von dort aus müssen sie eine Crew zusammenstellen, ein mächtiges Schiff befehligen und sich ihren eigenen Weg durch ein zerbrochenes Sonnensystem bahnen.
Komponiert von Paweł Perepelica, der auch die Hauptthemen für Owlcats frühere Titel Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader geschaffen hat, vermittelt das Hauptthema von The Expanse: Osiris Reborn ein Gefühl von Größe, Entdeckung und Verantwortung, das mit der Führung eines Teams durch das Sonnensystem einhergeht.
The Expanse: Osiris Reborn wird auf Steam, im Epic Games Store, bei GOG, für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Fans können das Spiel jetzt auf ihre Wunschliste setzen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hört sich episch an, freue mich schon auf das Spiel.
Scheiße geil, bekomme sogar etwas Gänsehaut bei dem Stück 😅
Mit dem richtigen Video dazu wäre das ein richtiger Reißer, ich stell mir gerade den Kampf von Shepard gegen Saren auf der Citadel vor und wo Shepard wieder aus den Trümmern aufsteigt oder die Selbstmordmission durchs Omega 4 Portal , die Musik passt da richtig gut dazu😲
Trifft genau den Epic-Scifi Nerv.
Auch die Beschreibung vom Spiel selbst hört sich sehr vielversprechend an.
Das lässt mein Mass Effect Herz höher schlagen. Das könnte echt was werden.
Klingt durchaus solide.
Ich hoffe echt die verkacken das Spiel nicht.
Bin gespannt auf das Spiel! Freu mich drauf und hoffe es wird kein Reinfall..
Epischer Klang, aber noch kein Verdächtiger Kandidat auf den besten Soundtrack des Jahres. Irgendwie schade, dass für dieses Jahr es bei den Game Awards sicher Clair Obscur werden wird. Total verdient, aber was Genshin Impact dieses Jahr rausgehaun hat war ebenso grandios.