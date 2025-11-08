The Expanse: Osiris Reborn: Main-Theme zum Spiel veröffentlicht

Owlcat Games enthüllt das Hauptthema von „The Expanse: Osiris Reborn“ – jetzt anhören und in ein neues Universum abtauchen!

Fans von The Expanse: Osiris Reborn können sich auf eine kleine Überraschung freuen: Das Hauptthema des Spiels ist jetzt verfügbar.

The Expanse: Osiris Reborn spielt im selben Universum wie die gefeierte TV- und Romanreihe The Expanse und erzählt die Geschichte eines Söldners von Pinkwater Security, der in das Chaos der tödlichen Abriegelung der Eros Station gerät.

Von dort aus müssen sie eine Crew zusammenstellen, ein mächtiges Schiff befehligen und sich ihren eigenen Weg durch ein zerbrochenes Sonnensystem bahnen.

Komponiert von Paweł Perepelica, der auch die Hauptthemen für Owlcats frühere Titel Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader geschaffen hat, vermittelt das Hauptthema von The Expanse: Osiris Reborn ein Gefühl von Größe, Entdeckung und Verantwortung, das mit der Führung eines Teams durch das Sonnensystem einhergeht.

The Expanse: Osiris Reborn wird auf Steam, im Epic Games Store, bei GOG, für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Fans können das Spiel jetzt auf ihre Wunschliste setzen.