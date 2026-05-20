The Expanse: Osiris Reborn: Neue Beta-Highlights und mehr im Video enthüllt

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Image: Owlcat Games

60 Millionen Kugeln und tausende Leichen im All: Expanse Beta eskaliert komplett.

Mehr als 21.000 Spieler haben seit dem Start der Beta von The Expanse: Osiris Reborn bereits die Pinkwater-Station besucht.

Jetzt hat Owlcat Games neue Statistiken und Highlights aus der laufenden Testphase veröffentlicht. Insgesamt kamen dabei laut Entwickler rund 2,5 Jahre Spielzeit zusammen, davon allein 125 Tage im offenen Weltraum.

Besonders beliebt war die Officer-Spezialisierung, die von über 60 Prozent der Spieler gewählt wurde. Gleichzeitig ging es in den Gefechten ordentlich zur Sache: Mehr als 60 Millionen Kugeln wurden abgefeuert, darunter rund 2,8 Millionen Headshots. Laut den Entwicklern treiben inzwischen über 380.000 virtuelle Leichen durchs All.

Zusätzlich hat das Studio angekündigt, bereits aktiv auf Community-Feedback zu reagieren. Spieler lobten vor allem die Atmosphäre, die Shooter-Mechaniken und die Weltraumkämpfe. Kritik gab es dagegen unter anderem an den Stimmen des männlichen Hauptcharakters und seines Bruders. Deshalb sucht das Team nun nach neuen Sprechern für beide Rollen.

Darüber hinaus sollen weitere Verbesserungen an Animationen, Combat-Systemen und der allgemeinen Tonalität vorgenommen werden.

Die Beta bleibt bis zum Release geöffnet. Zugang erhalten Spieler weiterhin über spezielle Editionen auf der offiziellen Webseite.

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6 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 53015 XP Nachwuchsadmin 6+ | 20.05.2026 - 19:04 Uhr

    Sehr gut, dass es weiter durch das Community-Feedback verbessert wird. 👍🏻 Bin gespannt auf die Vollversion von The Expanse: Osiris Reborn. 🙂

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  3. xS1NN3Dx 18375 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 20.05.2026 - 19:35 Uhr

    Ja toll. Die Beta ist laut Website auch auf de rXbox verfügbar, aber wie soll man diese Packs kaufen? Im Store ist nix, und auf der Website gibt’s nur kauf für PC.

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    • xS1NN3Dx 18375 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 20.05.2026 - 19:44 Uhr
      Antwort auf xS1NN3Dx

      Naja habs gefunden. Is aber nich toll. Man muss diese Packs über die Website kaufen und kriegt DANN nen Code für die XBOX. Würde es nur über XBOX Guthaben kaufen. Also wird das nix 🤷

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  4. Katanameister 431860 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 20.05.2026 - 19:39 Uhr

    Finde es auch gut, dass die Beta Tester für uns das Spiel auf Vordermann bringen werden.

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  5. de Maja 342995 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.05.2026 - 21:19 Uhr

    Oh cool , kaum Kritik von den Testern und die die sie haben wird direkt angegangen 👍 für Owlcat.
    Bei so einem Studio würde ich auch ein Early Access mitmachen.

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