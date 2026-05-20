The Expanse: Osiris Reborn: Neue Beta-Highlights und mehr im Video enthüllt

Mehr als 21.000 Spieler haben seit dem Start der Beta von The Expanse: Osiris Reborn bereits die Pinkwater-Station besucht.

Jetzt hat Owlcat Games neue Statistiken und Highlights aus der laufenden Testphase veröffentlicht. Insgesamt kamen dabei laut Entwickler rund 2,5 Jahre Spielzeit zusammen, davon allein 125 Tage im offenen Weltraum.

Besonders beliebt war die Officer-Spezialisierung, die von über 60 Prozent der Spieler gewählt wurde. Gleichzeitig ging es in den Gefechten ordentlich zur Sache: Mehr als 60 Millionen Kugeln wurden abgefeuert, darunter rund 2,8 Millionen Headshots. Laut den Entwicklern treiben inzwischen über 380.000 virtuelle Leichen durchs All.

Zusätzlich hat das Studio angekündigt, bereits aktiv auf Community-Feedback zu reagieren. Spieler lobten vor allem die Atmosphäre, die Shooter-Mechaniken und die Weltraumkämpfe. Kritik gab es dagegen unter anderem an den Stimmen des männlichen Hauptcharakters und seines Bruders. Deshalb sucht das Team nun nach neuen Sprechern für beide Rollen.

Darüber hinaus sollen weitere Verbesserungen an Animationen, Combat-Systemen und der allgemeinen Tonalität vorgenommen werden.

Die Beta bleibt bis zum Release geöffnet. Zugang erhalten Spieler weiterhin über spezielle Editionen auf der offiziellen Webseite.