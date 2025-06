The Expanse Osiris Reborn: Neue Sci-Fi-Hoffnung für RPG-Fans

The Expanse: Osiris Reborn feierte seine Weltpremiere auf der FGS 2025. Das neue Action-RPG basiert auf der gefeierten Romanreihe und TV-Serie The Expanse und entsteht mit Hilfe der Unreal Engine 5. Es erscheint für PC, PlayStation und Xbox.

In Osiris Reborn schlüpft ihr in die Rolle eines Pinkwater-Söldners, dessen geplanter Landurlaub auf dem Asteroiden Eros plötzlich zum Albtraum wird.

Ein tödlicher Lockdown und eine galaxisweite Verschwörung zwingen euch, ums Überleben zu kämpfen und euren eigenen Weg zu finden.

„Wir träumen seit langem davon, ein Sci-fi-Action-RPG von derartigem Umfang zu erschaffen und The Expanse ist das perfekte Universum, um diese Vision zum Leben zu erwecken“, meint Alexander Mishulin, Creative Director von Owlcat.

„Es ist eine realistische und komplexe Welt, perfekt dazu geeignet, die Art von Geschichte zu erzählen, die wir mögen – erwachsen, mit Fokus auf Charakterentwicklung, wo Spielerentscheidungen wirklich relevant sind. Wir sind ganz scharf darauf, dieses Erlebnis mit unseren Spielern teilen zu können und freuen uns darauf, bald mehr verraten zu können – besonders, da wir wissen, dass unsere Fans viele Fragen haben werden.“

„Die Mass Effect-Trilogie war für unser Team eine absolute Inspiration. Sie war für die Spieler der Xbox 360-Generation einfach ikonisch und viele von uns haben sie zum ersten Mal als Teenager gespielt, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat“, erklärt Game Design Producer Yuliya Chernenko.

„Wir bauen auf diesem Vermächtnis und auf dem auf, was Fans von dieser Art Spiel erwarten. Unsere Geschichte ist tief in Hard Science-Fiction verwurzelt – einer der Gründe, warum die Welt von The Expanse bei den Fans so gut ankommt. Das Kampfsystem steht ganz im Zeichen von modernem Action-Gameplay. Die Geschichte dreht sich um politische Spannungen und moralische Vielschichtigkeit. Und ja, auch die Romanik darf nicht zu kurz kommen.“