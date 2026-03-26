The Expanse: Osiris Reborn: Neuer Trailer und Closed Beta-Ankündigung

Die Zukunft der Menschheit im Weltraum wird greifbar: Mit The Expanse: Osiris Reborn bietet Owlcat Games einen tiefgehenden Blick auf die konfliktreiche Welt zwischen Erde, Mars und dem Asteroidengürtel. Die Xbox Partner Preview präsentierte einen neuen Trailer und detaillierte Einblicke in die Spielmechaniken, Story und die anstehende Closed Beta.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Söldners bei Pinkwater Security, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder J in den Strudel eines Massakers auf Eros gerät. Die Ereignisse zwingen sie, ein feindliches experimentelles Raumschiff zu kapern und sich gegen mächtige Gegner zu behaupten.

Bereits in der Closed Beta ab dem 22. April 2026 auf Xbox Series X|S erhalten Unterstützer, die das Miller’s Pack oder die Collector’s Edition erwerben, die Möglichkeit, eine komplette Missionssequenz zu erleben.

Zentral für das Spielerlebnis ist die Interaktion mit Crew-Mitgliedern. Zafar, euer alter Freund und künftiger Mechaniker, begleitet euch im Beta-Abschnitt und bietet Unterstützung im Kampf.

Weitere Gefährten wie die geheimnisvolle Regina, der erfahrene Medic Teo und der zwillingsbruder J ergänzen die Mannschaft im Hauptspiel. Entscheidungen in Missionen tragen gewichtige Konsequenzen – sei es für unbekannte Personen oder nahestehende Charaktere – und beeinflussen den Verlauf der Geschichte nachhaltig.

Das Gameplay kombiniert taktische Shooter-Elemente mit RPG-Mechaniken. Spieler nutzen eine Vielzahl an Waffen, von Schrotflinten über Sturmgewehre bis hin zu Scharfschützengewehren, und strategische Gadgets wie Drohnen, Scanner oder Exploits, die Kooperationsaktionen der Begleiter ermöglichen.

Auch in der Schwerelosigkeit eröffnen die Gadgets neue Möglichkeiten, während zerstörbare Deckungen und feindliche Granaten das Kampfsystem dynamisch gestalten.

Die Closed Beta erlaubt ersten Einblick in diese Systeme, zeigt jedoch bereits das Potenzial des Spiels: Entscheidungen, Crew-Management, taktische Kämpfe und eine lebendige, verzweigte Story stehen im Mittelpunkt.

The Expanse: Osiris Reborn erscheint im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud, wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und steht am Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass Ultimate zur Verfügung.