The Expanse: Osiris Reborn: So erhaltet ihr Zugriff zur Closed Beta im April

Für The Expanse: Osiris Reborn stehen erste spielbare Inhalte bevor. Der Titel startet am 22. April in eine Closed Beta, die auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar sein wird.

Zugang erhalten Spieler, die eine der Founder-Editionen erworben haben, die bald für Xbox und PlayStation im jeweiligen Store angeboten werden wird.

Im Rahmen der Beta können Teilnehmer erstmals zentrale Spielsysteme selbst erleben. Dazu gehören das Kampfsystem, die Fortbewegung in einer Zero-G-Umgebung sowie Entscheidungen in einer isolierten Raumstation, die von ihrem Arbeitgeber Pinkwater Security betrieben wird. Auch Dialogoptionen und Interaktionen mit anderen Figuren sind Bestandteil der Testphase.

Parallel zur Beta wurde, wie wir bereits berichtet haben, ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der erstmals einen umfassenderen Einblick in das Spielgeschehen bietet. Im Mittelpunkt steht dabei ein storygetriebenes Action-RPG mit Fokus auf Begleiter, Entscheidungen und dynamische Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive.

Die Handlung ist im Universum von The Expanse angesiedelt, setzt jedoch auf eine eigenständige Geschichte. Spieler übernehmen die Rolle eines Söldners von Pinkwater Security, der ein katastrophales Ereignis auf Eros überlebt hat. Im weiteren Verlauf gilt es, ein Team zusammenzustellen und sich gegen die Organisation Protogen und deren Experimente zu stellen.

Die Beta-Phase ist als fortlaufender Test angelegt und soll bis zum finalen Release aktiv bleiben. Entwickler Owlcat Games plant, das Feedback der Teilnehmer direkt in die Weiterentwicklung des Spiels einfließen zu lassen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine unfertige Version handelt, deren Performance noch nicht dem finalen Produkt entspricht.

Neben dem Beta-Start wurde auch das Releasefenster bestätigt. The Expanse: Osiris Reborn soll im Frühjahr 2027 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Zum Launch wird der Titel zudem direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein.