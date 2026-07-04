The Expanse: Osiris Reborn: So klingt das Hauptmenü

6 Autor: , in News / The Expanse: Osiris Reborn
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Image: Owlcat Games

Noch bevor das Abenteuer beginnt, setzt The Expanse: Osiris Reborn auf Gänsehaut-Atmosphäre.

Mit The Expanse: Osiris Reborn veröffentlicht Owlcat Games einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das Science-Fiction-Rollenspiel. Das Hauptmenü-Theme „Out of the Gravity Well“ steht ab sofort zum Anhören bereit.

Für die Komposition zeichnet Paweł Perepelica, besser bekannt als weirdsoutherner, verantwortlich. Seine Musik soll bereits im Hauptmenü die Atmosphäre des Spiels einfangen und Spieler auf ihre Reise durch das Universum von The Expanse: Osiris Reborn einstimmen.

Entwickelt und veröffentlicht wird The Expanse: Osiris Reborn von Owlcat Games. Das Rollenspiel basiert auf der bekannten Science-Fiction-Marke The Expanse, deren Rechte bei der Alcon Television Group liegen.

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6 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 65465 XP Romper Domper Stomper | 04.07.2026 - 17:53 Uhr

    Klingt sehr gut. 👍🏻 Bin gespannt auf The Expanse: Osiris Reborn. 🙂

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