The Expanse: Osiris Reborn: So realistisch ist das Leben im Weltraum im Spiel

Owlcat Games hat den Fans bei den Golden Joystick Awards einen Blick hinter die Kulissen von The Expanse: Osiris Reborn und seiner Darstellung des Lebens im Weltraum in Form eines neuen Entwicklertagebuchs gewährt.

Zusammen mit dem ehemaligen NASA-Astronauten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao hat das Studio daran gearbeitet, die richtige Balance zwischen Realismus und Spielbarkeit zu finden.

The Expanse: Osiris Reborn basiert auf der Buchreihe und der TV-Serie. The Expanse ist dafür bekannt, dass es einen „harten“ Ansatz im Science-Fiction-Genre verfolgt und echte wissenschaftliche Theorien und Praktiken einbringt.

Um das Leben im Weltraum im Spiel so originalgetreu wie möglich zu gestalten und gleichzeitig ein unterhaltsames Spielerlebnis zu schaffen, hat Owlcat mit dem ehemaligen NASA-Piloten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao zusammengearbeitet und seine Erfahrungen darüber, wie er sich im Weltraum bewegt, atmet und sogar isst, in das Spiel einfließen lassen.

Beispielsweise mögen Astronauten oft scharfes Essen, um etwas von dem Gefühlsverlust auszugleichen, der durch das monate- oder jahrelange Leben auf einer Raumstation entsteht – das spiegelt sich im Spiel wider, indem die Charaktere eindeutig Lust auf scharfes Essen haben!

Andererseits musste das Team an einigen Stellen von einer rein realistischen Darstellung des Lebens im Weltraum abweichen, damit das Gameplay nicht darunter litt. Echte Astronauten benutzen Sicherungsleinen, wenn sie die Sicherheit ihrer Schiffe und Raumstationen verlassen; da dies in einem Videospiel aber zu umständlich wäre, wurden als Kompromiss magnetische Stiefel eingeführt.

Das Gleiche gilt für den Kampf: Die Ballistik und der Rückstoß von Schusswaffen funktionieren in der Schwerelosigkeit anders als auf festem Boden, und wie jeder weiß, gibt es im Weltraum (fast) keinen Schall.

Da Soundeffekte und Waffenfeedback aber wichtige Elemente sind, die den Kampf in Spielen spannend machen, musste das Team einen Kompromiss finden. Der Sound im Spiel ist gedämpft, aber die Spieler bekommen trotzdem Feedback in Form von Vibrationen, Atemgeräuschen und Funkgeräuschen.

The Expanse: Osiris Reborn erscheint für PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für Konsolen über Xbox Series X|S und PlayStation 5.