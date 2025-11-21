The Expanse: Osiris Reborn: So realistisch ist das Leben im Weltraum im Spiel

Owlcat Games hat den Fans bei den Golden Joystick Awards einen Blick hinter die Kulissen von The Expanse: Osiris Reborn und seiner Darstellung des Lebens im Weltraum in Form eines neuen Entwicklertagebuchs gewährt.
Zusammen mit dem ehemaligen NASA-Astronauten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao hat das Studio daran gearbeitet, die richtige Balance zwischen Realismus und Spielbarkeit zu finden.
The Expanse: Osiris Reborn basiert auf der Buchreihe und der TV-Serie. The Expanse ist dafür bekannt, dass es einen „harten“ Ansatz im Science-Fiction-Genre verfolgt und echte wissenschaftliche Theorien und Praktiken einbringt.
Um das Leben im Weltraum im Spiel so originalgetreu wie möglich zu gestalten und gleichzeitig ein unterhaltsames Spielerlebnis zu schaffen, hat Owlcat mit dem ehemaligen NASA-Piloten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao zusammengearbeitet und seine Erfahrungen darüber, wie er sich im Weltraum bewegt, atmet und sogar isst, in das Spiel einfließen lassen.
Beispielsweise mögen Astronauten oft scharfes Essen, um etwas von dem Gefühlsverlust auszugleichen, der durch das monate- oder jahrelange Leben auf einer Raumstation entsteht – das spiegelt sich im Spiel wider, indem die Charaktere eindeutig Lust auf scharfes Essen haben!
Andererseits musste das Team an einigen Stellen von einer rein realistischen Darstellung des Lebens im Weltraum abweichen, damit das Gameplay nicht darunter litt. Echte Astronauten benutzen Sicherungsleinen, wenn sie die Sicherheit ihrer Schiffe und Raumstationen verlassen; da dies in einem Videospiel aber zu umständlich wäre, wurden als Kompromiss magnetische Stiefel eingeführt.
Das Gleiche gilt für den Kampf: Die Ballistik und der Rückstoß von Schusswaffen funktionieren in der Schwerelosigkeit anders als auf festem Boden, und wie jeder weiß, gibt es im Weltraum (fast) keinen Schall.
Da Soundeffekte und Waffenfeedback aber wichtige Elemente sind, die den Kampf in Spielen spannend machen, musste das Team einen Kompromiss finden. Der Sound im Spiel ist gedämpft, aber die Spieler bekommen trotzdem Feedback in Form von Vibrationen, Atemgeräuschen und Funkgeräuschen.
The Expanse: Osiris Reborn erscheint für PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für Konsolen über Xbox Series X|S und PlayStation 5.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe Vertrauen in Owlcat, die werden wieder eine starke Geschichte auf die Reihe bringen.
Ich will mich ja nicht zu sehr hypen aber ich glaube für uns Scifi Liebhaber kommt hier was ganz großes.
Gucke gerade Bab5 nochmal durch und dann start ich einen neuen Expanse Durchgang, hoffentlich dauert es nicht zu lange 😅
Eines der wenigen Spiele auf das ich mal richtig gespannt bin.
Hübsch aussehen tuts auf jeden Fall schon mal.
Bin gespannt, aber ich denke nicht, dass es so gut sein wird, wie es teilweise in Trailern wirkt.
Ich mochte die Bücher sehr gerne und werde irgendwann auch der Serie nochmal eine Chance geben, aber ich brauche nicht unbedingt Spiele in dem Universum.
Och, neue stories im Universum können ruhig auch gerne Spiele sein find ich.
Das telltale Ding war auch gar nicht mal so schlecht an sich.
Ja, für die, die das mögen, ist das super. Und ich hoffe für euch, dass das Spiel so gut wie möglich wird.
Persönlich brauche ich es nur nicht. Die Kurzgeschichten waren genug „Bonus“ zu den Romanen, besonders Der Mahlstrom, die Vorgeschichte von Amos.
Ist wirklich nur meine persönliche Abneigung dagegen, jedes Franchise über möglichst viele Medien hinweg zu melken. Deshalb mag ich auch keine Romane, Comics, Animationsserien oder Filme zu Spielen (mit vielleicht einer Ausnahme pro Jahrzehnt xD).
Ich finde es kommt immer darauf an wie man etwas präsentiert und vor allem was es beinhaltet.
Bei telltale gings um Carmina Drummer die zwar auch in der Serie, was ja eher bekannt ist als die Bücher, oft genug vorkam, aber beleuchtet eben ihre Geschichte, was die Bücher vielleicht nicht gemacht haben.
Bin erst beim 4. glaube ich.
Und auch hier geht es ja nicht um die Crew der Rosinante sondern um ganz andere Charaktere und Geschichten.
Finde ich persönlich durchaus ok weil hier eben eine ganz eigene Geschichte einfach nur im gleichen Universum erzählt wird.
Auf der anderen Seite z.B. Mass Effect. Klar, ich hätts auch gerne, aber das „Andromeda“ Universum war als Geschichte selbst aucxh nicht so schlecht und hatte noch massig offene Baustellen die man auch ohne irgend einen Sheppard 200 Jahre später hätte erzählen können. Aber man geht hier eben anscheinend wieder den Weg in die Urtrilogie die ja eigentlich beendet war weil das mehr Leute anlocken wird, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt.
Man muss eben nicht immer das Rad neu Erfinden sondern kann ruhig auch bestehende Materialien verwenden. Was Letztendlich zählt ist doch eigentlich nur das es gut wird.
Und bestehende Universen haben zumindest den Vorteil das man bereits gewisse Grundvoraussetzungen hat an denen man sich richten kann und das der Spieler/Leser zum Teil schon in der Materie sich etwas auskennt.
Nimm hier Exodus als Beispiel. Klingt auch erstmal gut und sah auch erstmal nicht schlecht aus. Aber hier muss sich eben wieder ein ganzes Universum etablieren und dann kommt noch das Problem das wenn es zu viel von Mass Effect hat man ihm das negativ auslegen könnte und wenn es zu wenig ist man es als billige Kopie abspeisen könnte.
Fällt im Osiris Reborn Fall auch wieder weg diese möglichen Komplikationen.
Zumal ja nicht jeder alles konsumiert. Manch einer kennt nur die Bücher, man anderer nur die Serie und viele weitere gar nichts davon.
Bin total ausgebucht keine Zeit muss noch vieles unter den Hut bringen:
– Arc Raiders
– Return to Moria+Durins folk
– Jurassic world Evolution 3
– Anno 117
– Metal Gear solid Delta
– silent hill 2 Remake
– Battlefield 6
Dann kommt noch Resident evil Requiem, 007, Styx 3 und instinction wie gesagt bin bis 2030 beschäftigt 😅😂