The Expanse: Osiris Reborn: Spiel befindet sich in Vollproduktion

Die Entwicklung von The Expanse: Osiris Reborn startete 2021, mittlerweile ist es in der Vollproduktion.

Owlcat Games stellt bei der Future Game Show im Juni The Expanse: Osiris Reborn vor. Das Action-RPG wird für Konsolen und PC entwickelt und spielt in dem, bekannten Sci-Fi-Universum.

Die Arbeiten am Spiel begannen schon 2021, wie Creative Director Alexander Mishulin in einem neuen Interview mit Wccftech erzählt.

Es wurden auch mehrere Prototypen in verschiedenen Genres erstellt, auch wenn man von Anfang an ein Third-Person-Spiel entwickeln wollte, in denen Spieler eine starke Verbindung zu den Charakteren haben.

Mittlerweile befindet sich das Spiel in der Vollproduktion.

Mishulin erzählte: „Die Entwicklung begann im Jahr 2021. Wir haben fast ein Jahr lang Prototypen erstellt und sind dabei zwischen den Genres gewechselt, da das Spiel, das wir entwickeln, nicht ganz den Spielen ähnelt, die wir zuvor gemacht haben. Also haben wir neue Prozesse und Ansätze etabliert und sichergestellt, dass alles gut funktioniert, dass die Schießsequenzen gut funktionieren und natürlich alle neuen Prozesse zur Erstellung von Inhalten etabliert. Danach haben wir mit der Erstellung unserer vertikalen Schnitte begonnen und sind nun voll in der Produktion.“

Von Anfang an ging es darum, ein Third-Person-Spiel zu entwickeln, denn in „The Expanse“ dreht sich alles um Menschen. Wir möchten, dass Sie eine stärkere Verbindung zu den Charakteren, dem Protagonisten und seinen Begleitern aufbauen und in diese sehr realistische Science-Fiction-Welt eintauchen können.

„Das wollten wir euch zeigen, und dafür mussten wir die Perspektive ändern und die Dinge realistischer und filmischer gestalten. Aus diesem Grund sind wir zur Third-Person-Perspektive übergegangen, und ja, am Anfang hatten wir ein wenig Angst davor. Wir begannen mit der Prototypentwicklung und erstellten mehrere Kampf- und Erkundungsarenen.“

Hier könnt ihr euch noch einmal den Trailer zur Ankündigung anschauen: