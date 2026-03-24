The Expanse: Osiris Reborn: Unheimliche Bedrohung im neuen Teaser

9 Autor: , in News / The Expanse: Osiris Reborn
Übersicht
Image: Owlcat Games

The Expanse: Osiris Reborn zeigt in einem neuen Teaser eine unheimliche Bedrohung.

Mit wenigen Bildern entfaltet der neue Teaser zu The Expanse: Osiris Reborn eine beklemmende Atmosphäre, die sofort klarmacht: Hier ist etwas an Bord, das nicht hätte mitreisen dürfen.

Die Vorschau gewährt keinen direkten Blick auf die Bedrohung selbst, doch die Folgen ihres Auftauchens sind unübersehbar. Verwüstete Bereiche, spürbare Anspannung innerhalb der Crew und eine Situation, die bereits außer Kontrolle geraten ist, zeichnen ein klares Bild. Genau diese Zurückhaltung verstärkt die Wirkung und lässt Raum für Spekulationen darüber, womit es die Spieler später zu tun bekommen.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es aktuell noch nicht. Fest steht jedoch, dass The Expanse: Osiris Reborn für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Den vollständigen Trailer und du einen Termin gibt es womöglich schon am Donnerstag, wenn das Spiel im Rahmen des Xbox Partner Preview erneut präsentiert wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Expanse: Osiris Reborn

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 366180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.03.2026 - 15:48 Uhr

    Dann bin ich schon auf den Donnerstag gespannt, wird bestimmt eines der Highlights der Show.

    0
  3. Hille 5890 XP Beginner Level 3 | 24.03.2026 - 16:53 Uhr

    👏🏻👏🏻👏🏻 hoffentlich ( mit zeitnahem ) Release-Termin.. Ostern würde passen, da hätte ich Zeit für 😅 bin gespannt darauf, wann es denn endlich kommt..

    0
  4. Robilein 1233490 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.03.2026 - 18:36 Uhr

    Oh das sieht schon sehr interessant aus. Da kann man auf den Donnerstag gespannt sein. Die Xbox wird rocken😎😎😎

    0
  7. DennisG89 91820 XP Posting Machine Level 1 | 25.03.2026 - 06:36 Uhr

    gefällt mir sehr gut. Wobei es mich schon stark an Starfield erinnert!

    0
  9. Mech77 93015 XP Posting Machine Level 2 | 25.03.2026 - 12:54 Uhr

    Alleine wegen dem Spiel wird Donnerstag der Tag der Woche!

    0

Hinterlasse eine Antwort