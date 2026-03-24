The Expanse: Osiris Reborn: Unheimliche Bedrohung im neuen Teaser

The Expanse: Osiris Reborn zeigt in einem neuen Teaser eine unheimliche Bedrohung.

Mit wenigen Bildern entfaltet der neue Teaser zu The Expanse: Osiris Reborn eine beklemmende Atmosphäre, die sofort klarmacht: Hier ist etwas an Bord, das nicht hätte mitreisen dürfen.

Die Vorschau gewährt keinen direkten Blick auf die Bedrohung selbst, doch die Folgen ihres Auftauchens sind unübersehbar. Verwüstete Bereiche, spürbare Anspannung innerhalb der Crew und eine Situation, die bereits außer Kontrolle geraten ist, zeichnen ein klares Bild. Genau diese Zurückhaltung verstärkt die Wirkung und lässt Raum für Spekulationen darüber, womit es die Spieler später zu tun bekommen.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es aktuell noch nicht. Fest steht jedoch, dass The Expanse: Osiris Reborn für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Den vollständigen Trailer und du einen Termin gibt es womöglich schon am Donnerstag, wenn das Spiel im Rahmen des Xbox Partner Preview erneut präsentiert wird.