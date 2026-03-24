The Expanse: Osiris Reborn: Unheimliche Bedrohung im neuen Teaser

Mit wenigen Bildern entfaltet der neue Teaser zu The Expanse: Osiris Reborn eine beklemmende Atmosphäre, die sofort klarmacht: Hier ist etwas an Bord, das nicht hätte mitreisen dürfen.
Die Vorschau gewährt keinen direkten Blick auf die Bedrohung selbst, doch die Folgen ihres Auftauchens sind unübersehbar. Verwüstete Bereiche, spürbare Anspannung innerhalb der Crew und eine Situation, die bereits außer Kontrolle geraten ist, zeichnen ein klares Bild. Genau diese Zurückhaltung verstärkt die Wirkung und lässt Raum für Spekulationen darüber, womit es die Spieler später zu tun bekommen.
Einen Veröffentlichungstermin gibt es aktuell noch nicht. Fest steht jedoch, dass The Expanse: Osiris Reborn für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.
Den vollständigen Trailer und du einen Termin gibt es womöglich schon am Donnerstag, wenn das Spiel im Rahmen des Xbox Partner Preview erneut präsentiert wird.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann bin ich schon auf den Donnerstag gespannt, wird bestimmt eines der Highlights der Show.
Das wird dann am Donnerstag spannend.
👏🏻👏🏻👏🏻 hoffentlich ( mit zeitnahem ) Release-Termin.. Ostern würde passen, da hätte ich Zeit für 😅 bin gespannt darauf, wann es denn endlich kommt..
Oh das sieht schon sehr interessant aus. Da kann man auf den Donnerstag gespannt sein. Die Xbox wird rocken😎😎😎
Könnte interessant werden bin mal gespannt 🤔
Donnerstag wird’s interessant! 👍🏻
gefällt mir sehr gut. Wobei es mich schon stark an Starfield erinnert!
Die Serie gefiel mir gut, aber als Spiel? Ich weiß nicht.
Alleine wegen dem Spiel wird Donnerstag der Tag der Woche!