The Fading of Nicole Wilson: Handlungsorientiertes Folk-Horror-Abenteuer enthüllt

Autor:, in / The Fading of Nicole Wilson

The Fading of Nicole Wilson wird voraussichtlich 2025 für PC und Konsolen erscheinen.

The Fading of Nicole Wilson ist ein handlungsorientiertes Folk-Horror-Abenteuer von Daedalic Entertainment und One-O-One Games, das noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen wird.

Die Teenagerin Brit nimmt in der Hoffnung auf Ruhm einen Job als Geisterjägerin im unheimlichen Timberline Hotel an. Doch als ihr Arbeitgeber ins Krankenhaus eingeliefert wird, muss sie allein nachforschen, was passiert ist. Bewaffnet mit ihrer Kamera und einer paranormalen Ausrüstung erkennt sie schnell, dass gefährlichere Kräfte im Spiel sind als irgendwelche übernatürlichen Wesen.

Mit fesselndem binauralem Sound, Erkundung, Rätseln und einer spannenden Geschichte verbindet das Spiel Folk-Horror mit emotionaler Erzählung und komplexen, aber glaubwürdigen Charakteren.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

The Fading of Nicole Wilson wird voraussichtlich 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Über The Fading of Nicole Wilson

Die junge Brit fühlt sich in ihrem Kleinstadtleben gefangen und nimmt einen Geisterjäger-Job im verlassenen Timberline Hotel an – in der Hoffnung, sich einen Namen zu machen. Doch als ihre Auftraggeberin plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert wird, bleibt sie allein mit der Untersuchung zurück. Was als routinemäßige paranormale Ermittlung beginnt, entwickelt sich schnell zu etwas weit Düsterem.

Ausgestattet mit Kamera und Geisterjäger-Ausrüstung, erkundet Brit die unheimlichen Flure des Hotels, deckt seine verborgene Vergangenheit auf und stellt sich einer erschreckenden Wahrheit, die noch niemand zuvor ans Licht gebracht hat.

Mit immersivem 3D-Sound (binaurales Audio), erkundungsbasiertem Gameplay und einer fesselnden Geschichte, verbindet The Fading of Nicole Wilson übernatürlichen Horror mit emotionalem Storytelling. Spieler setzen beunruhigende Hinweise zusammen, lösen Rätsel und erleben eine düstere Welt, inspiriert von Folk-Horror.

Key Features:

Fesselnde narrative Erfahrung – Eine Mischung aus Mystery und Folk-Horror.

– Eine Mischung aus Mystery und Folk-Horror. Erkundet unheimliche Schauplätze – Entdeckt die dunklen Geheimnisse von Helena in Lewis & Clark County.

– Entdeckt die dunklen Geheimnisse von Helena in Lewis & Clark County. Immersiver 3D-Sound (binaurales Audio) – Für ein atmosphärisch-verstörendes Erlebnis.

– Für ein atmosphärisch-verstörendes Erlebnis. Tiefgründige, emotionale Story – Mit gescheiterten, aber nachvollziehbaren Charakteren.

– Mit gescheiterten, aber nachvollziehbaren Charakteren. Rätsel und Ermittlungsmechaniken – Setzt die Puzzleteile zusammen und enthüllt die Wahrheit.