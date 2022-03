The Falconeer: Bulwark: Neues Standalone-Spiel im The Falconeer-Universum angekündigt

Mit The Falconeer: Bulwark hat Tomas Sala ein neues Standalone-Spiel im The Falconeer-Universum angekündigt.

The Falconeer: Bulwark ist das neueste Projekt von Tomas Sala. In diesem eigenständigen Spiel entwerft, entwickelt und verteidigt ihr euren Bulwark in einer Mischung aus Aufbau-, Management- und RTS-Spiel.

Tomas Sala gab bekannt: „Bulwark ist das neue Spiel, das ich entwickle. Seine Kernfunktionen werden Design-Develop-Defend sein. Es verbindet Gebäudemanagement und RTS-Elemente zu einer einzigartigen Sicht auf den Ursee und die Saga der Falconeer.“

„Die Entwicklung wird mindestens ein weiteres Jahr dauern, daher ist dies alles frühes Entwicklungsmaterial, aber man kann es nicht mehr als ‚den Prototyp‘ bezeichnen. Falconeer: Bulwark ist also ein neuer eigenständiger Titel von Tomas Sala (yey).“

Tomas will auf der GDC 2022 eine Demo zu The Falconeer: Bulwark präsentieren und gab gleichzeitig bekannt, dass Benedict Nichols wieder für die Musik zuständig sein wird, der auch schon bei The Falconeer mitgewirkt hat.

Ein kurzes Video zu The Falconeer: Bulwark gibt es hier zu sehen: