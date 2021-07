The Falconeer: Details zur Erweiterung Edge Of The World enthüllt

Autor:, in / The Falconeer

Details zur umfangreichen neuen Erweiterung Edge Of The World für The Falconeer, die im August veröffentlicht wird, wurden enthüllt.

Während Tomas Sala und Wired weiterhin umfangreiche Inhalte für The Falconeer erstellen, bietet Edge of the World drei brandneue Mini-Kampagnen, die von neun neuen Missionen begleitet werden. Besucht die exotischen Mongress Mawsprings, die es exklusiv in Edge of the World gibt, entdeckt uralte Anlagen und deckt das Schicksal längst verloren geglaubter Expeditionen auf, oder helft einem exzentrischen Auftraggeber, ein uraltes Relikt zu bergen, während ihr ein tiefes und archaisches Übel bekämpft.

Die Erweiterung Edge of the World enthüllt außerdem zwei exklusive legendäre As-Klassen und Reittiere. Steigt als Arbiter auf, der auf dem Rücken eines Fenix fliegt, oder schwebt als Corsair an Bord eines prähistorischen Pteron über den Großen Ursee. Erhebt euch in die Lüfte und entfesselt die Imperiale Schocklanze, eine elektrische Waffe mit der Fähigkeit, mehrere Gegner auf einmal auszuschalten.

Edge of the World sieht auch eine Erhöhung des Level-Caps von 20 auf 24 vor, durch die verschiedenen antiken Gegenstände, die überall auf dem Großen Ursee entdeckt werden können.

Tomas Sala, Entwickler von The Falconeer, kommentiert: „Ich habe schon lange davon geträumt, The Falconeer sowohl auf PlayStation als auch auf Nintendo Switch zu haben. Am 5. August werden diese Träume wahr.“

„Wir freuen uns, The Falconeer einem ganz neuen Publikum von PlayStation- und Nintendo Switch-Fans zugänglich zu machen“, sagt Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. „Am 5. August gibt es für jeden etwas zu entdecken. Die Spieler werden von der Edge of the World-Erweiterung begeistert sein, in der es eine ganze Reihe neuer Kampagnen und Orte zu erkunden gibt. Edge of the World verspricht, ein wahrhaft fesselndes Erlebnis zu werden.“

Der Edge of the World DLC wird für die Geräte der Xbox-Familie im Microsoft Store und für PC über Steam für 7,99 Euro erhältlich sein. Die Erweiterung ist auch Teil von The Falconeer: Warrior Edition, die für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheint.