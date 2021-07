The Falconeer: Edge of the World-Screenshots enthüllt

Autor:, in / The Falconeer

Zu The Falconeer wurden jetzt erste Edge of the World-Screenshots enthüllt. Der Soundtrack auf Deluxe-Doppel-Vinyl kann vorbestellt werden.

Publisher Wired Productions und Entwickler Tomas Sala haben neue Screenshots des kommenden DLC für The Falconeer auf PC und Xbox zu veröffentlicht. Edge of the World erscheint parallel und als Teil von The Falconeer: Warrior Edition für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch am 5. August 2021.

Darüber hinaus haben Wired Productions und Komponist Benedict Nichols die The Falconeer Deluxe-Doppel-Vinyl vorgestellt, die noch in diesem Monat vorbestellt werden kann und Teil einer neuen Serie von limitierten Plattenpressungen des Labels ist.

The Edge of the World bringt eine weitere Erweiterung für The Falconeer mit drei neuen Kampagnen, die die Spieler mit der bevorstehenden Veröffentlichung am 5. August erleben können. Der neue DLC enthält drei neue Mini-Kampagnen mit neun neuen Missionen, exotische Schauplätze, zwei neue spielbare Klassen mit einzigartigen Reittieren und die kaiserliche Schocklanze als Waffe.

Die limitierte Doppel-Vinyl für The Falconeer enthält die Werke des preisgekrönten Komponisten Benedict Nichols, mit Interpretationen von Tegen Hitchens, Mikee Goodman und Carolina Styles. Benedict Nichols nimmt die Hörer mit auf eine monumentale Reise und stellt einen vielseitigen Soundtrack zusammen, um die duale Natur von The Falconeer zu beschwören, mit Synthesizern und Orgeln, den Klängen von mongolischem Kehlkopfgesang, Balkan-Chören, Dudelsäcken und Cimbalom.

„Wir sind nur noch wenige Wochen von der Veröffentlichung von Tomas‘ größtem Werk entfernt. Edge of The World bringt seine Vision zu einem ganz neuen Publikum für Nintendo Switch- und PlayStation-Spieler und ist das Ergebnis von fast einem Jahr an zusätzlichen Inhalten für The Falconeer.“ sagte Neil Broadhead, Head of Marketing. „Der Soundtrack ist genauso episch wie das Spiel; es ist ein Meisterwerk, das The Falconeer zu neuen Höhen erhebt, und diese Doppel-Vinyl wird nicht nur eine Feier für Tomas und sein Spiel sein, sondern auch der Startschuss für eine neue limitierte Serie von LPs rund um Wireds Lieblingstitel aus unserem Katalog von vielfältigen und preisgekrönten Spielen.“

Tomas Sala, Solo-Entwickler, fügte hinzu: „Die Musik von The Falconeer ist ein so großer Teil des Spielerlebnisses, ein Meisterwerk von Benedict Nichols, so ungewöhnlich und fantastisch, wie man es sich nur vorstellen kann, ich freue mich sehr darauf, sie auf Vinyl zu hören.“

The Falconeer ist im Xbox Game Pass Abonnement enthalten.

The Falconeer: Warrior Edition erscheint am 5. August mit dem neuen Content-Pack Edge of the World und kann für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch über die Website von Wired Productions vorbestellt werden.

The Falconeer Deluxe Doppel-LP wird im Wired Productions Store erhältlich sein.