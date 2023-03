The Finals: Acht Minuten zerstörerisches Gameplay

Autor:, in / The Finals

Hier ist ein neues Video mit acht Minuten zerstörerischem Gameplay aus dem Ego-Shooter The Finals.

An einem Multiplayer-Shooter mit ausgefeilter Zerstörungsphysik arbeitet Embark Studios. The Finals wird für Konsolen und PC entwickelt und war im September 2022 bereits auf Steam in einer Closed Alpha spielbar.

Jetzt gibt es neue Spielszenen, die von einer Hands-On Preview stammen. Sie zeigen ein Match der Kollegen von IGN auf der Karte Soul und geben Einblicke in die Gefechte und Spielmechaniken.