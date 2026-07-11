The Finals: Erklärt im neuen Trailer die Regeln von Season 11

THE FINALS startet am 9. Juli in Season 11 und stimmt Spieler mit einem neuen Gameplay-Trailer auf die kommenden Inhalte ein. Darin macht Embark Studios deutlich: In der Arena ist nichts sicher – weder Wände noch Decken oder sogar der Boden unter euren Füßen.

Der Trailer erinnert daran, dass die vollständig zerstörbare Umgebung weiterhin das Herzstück des Multiplayer-Shooters bildet. Hinter jeder Wand oder unter jedem Boden könnte ein geschickt platzierter Sprengsatz warten, der eine ganze Kettenreaktion auslöst. Gleichzeitig bietet das dynamische Gameplay jederzeit die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen und die Umgebung zu eurem Vorteil zu nutzen.

Mit Season 11 hält außerdem die neue Arena Galaxy Estates Einzug. Darüber hinaus dürfen sich Spieler auf ein überarbeitetes Nahkampfsystem sowie Cashout-Matches gegen Bots freuen, die neue Möglichkeiten zum Üben oder für entspanntere Runden bieten.

Nachdem THE FINALS den Support für die Last-Gen-Konsolen eingestellt hat, kann Embark Studios die aktuelle Hardware-Generation stärker ausreizen. Davon sollen nicht nur die Grafik, sondern auch das Gameplay und die aufwendige Zerstörungsphysik profitieren.

Der neue Gameplay-Trailer vermittelt bereits einen guten Eindruck davon, was Spieler in Season 11 erwartet – und macht deutlich, dass kreative Strategien und die geschickte Nutzung der Umgebung weiterhin über Sieg oder Niederlage entscheiden können.